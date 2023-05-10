Экономист оценил вероятность дефолта в США Экономист Григорьев назвал низкой вероятность дефолта в США

Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Нью-Йоркская фондовая биржа

Вероятность дефолта в США на данный момент крайне низкая, считает финансовый эксперт Владимир Григорьев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он предположил, что в Вашингтоне просто согласуют повышение планки госдолга, чтобы избежать дефолта. По его словам, и республиканцы, и демократы придут к согласию в данном вопросе, так как это общие интересы разных политических сил в США.

Разговоры о том, поднимут потолок долга или не поднимут, — это элемент внутриполитического торга США, который происходит регулярно. Уже многократно это было, и две партии обычно приходят к согласию относительно этого момента, потому что это общие интересы всех политических сил в США, — пояснил Григорьев.

Экономист предположил, что республиканцы могут отказаться от обычной модели в решении данного вопроса с целью ослабить действующего президента США Джо Байдена и демократов. Последствия этого могут оказаться крайне неблагоприятными, так как возможность привлекать деньги на рынок капитала заметно снизится. Эксперт уточнил, что в такой ситуации будет подорвано доверие к американской экономике и доллару, а США «потеряют репутацию исправного плательщика».

По этой причине, мне кажется, вряд ли республиканцы пойдут на такой риск только для того, чтобы резко ослабить позиции демократов и лишить их шанса на выборах, — заключил Григорьев.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что потенциальный дефолт может стать разрушительным для американской экономики. Он при этом признал, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга.