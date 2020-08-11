Число отказавшихся от гражданства США американцев выросло втрое

https://static.news.ru/photo/548669b2-dbb9-11ea-962c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP

Около шести тысяч американцев отказались с начала 2020 года от гражданства США. В 2019 году свои американские паспорта сдали примерно две тысячи человек.

Большинство покидающих США заявили, что им «всё надоело». Многие критикуют власти за провал мероприятий по борьбе с коронавирусом, за существующую систему налогообложения и стремление властей контролировать граждан во всех сферах жизнедеятельности, сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на данные компании Bambridge Accountants.

Эксперты прогнозируют, что новая волна отказов американцев от гражданства может начаться после проведения в стране президентских выборов, которые должны состояться в ноябре.

Процедура выхода из гражданства США стоит $2,4 тысячи. Перед её прохождением американец должен ликвидировать все задолженности по налогам и штрафам.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в правительственных ведомствах, компаниях и подрядчиках, работающих по федеральному контракту, при найме работников должно отдаваться предпочтение гражданам США, американским резидентам и обладателям грин-карт. Мера направлена на создание возможностей для местных работников конкурировать за рабочие места, в том числе созданные в соответствии с федеральными контрактами.