Число отказавшихся от гражданства США американцев выросло втрое

Около шести тысяч американцев отказались с начала 2020 года от гражданства США. В 2019 году свои американские паспорта сдали примерно две тысячи человек.
Большинство покидающих США заявили, что им «всё надоело». Многие критикуют власти за провал мероприятий по борьбе с коронавирусом, за существующую систему налогообложения и стремление властей контролировать граждан во всех сферах жизнедеятельности,
Эксперты прогнозируют, что новая волна отказов американцев от гражданства может начаться после проведения в стране президентских выборов, которые должны состояться в ноябре.
Процедура выхода из гражданства США стоит $2,4 тысячи. Перед её прохождением американец должен ликвидировать все задолженности по налогам и штрафам.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в правительственных ведомствах, компаниях и подрядчиках, работающих по федеральному контракту, при найме работников должно отдаваться предпочтение гражданам США, американским резидентам и обладателям грин-карт. Мера направлена на создание возможностей для местных работников конкурировать за рабочие места, в том числе созданные в соответствии с федеральными контрактами.
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