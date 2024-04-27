Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля после суда с отцом

Американская певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля после окончания судебных тяжб с отцом, сообщает Daily Mail. Бурная реакция артистки могла быть связана с тем, что инстанция обязала ее оплатить судебные издержки отца на сумму $2 млн.

Судебное решение, как пишет издание, привело певицу в ярость. Она села на пассажирское сиденье автомобиля и сильно ударила каблуком в приборную панель, разбив лобовое стекло машины. После этого она уехала вместе с бывшим заключенным и ее домработником Полом Ричардом Солизом.

26 апреля Бритни Спирс окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса. Суд принял решение не в пользу певицы. Она оплатит судебные издержки своего отца, при этом сама не получит выплат с его стороны. Кроме того, ей предстоит заплатить собственному юристу более $4 млн. Американские СМИ пишут, что артистке грозит финансовая яма.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс планирует завести ребенка. По словам инсайдеров, знаменитость не собирается влюбляться и выходить замуж, поэтому она ищет донора генетического материала. Источники подчеркивают, что завести ребенка — это все, чего Спирс хочет на данный момент.