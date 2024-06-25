Умер экс-солист оперной труппы Большого театра ГАБТ: умер бывший солист Большого театра Юрий Маркелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончался экс-солист оперной труппы Большого театра тенор Юрий Маркелов, сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Он входил в состав коллектива в 1983-2017 годах, и исполнил на сцене более 60 партий.

Причины смерти не указываются. Пресс-служба ГАБТа проинформировала, что прощание с Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н. Э. Баумана в Москве.

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