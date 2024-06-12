Умер актер из «Бандитского Петербурга» «Комедианты»: актер Николай Исполатов умер после тяжелой болезни

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Российский актер Николай Исполатов, известный зрителям по сериалу «Бандитский Петербург», ушел из жизни 10 июня, сообщил во «ВКонтакте» театр «Комедианты». По его данным, артист последнее время тяжело болел.

10 июня на 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался один из старейших актеров нашего театра. Николай Николаевич Исполатов. <...> Последний раз Николай Николаевич вышел на сцену в роли Священника в спектакле «Поминальная молитва». Это было 4 мая… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Николая Николаевича, — говорится в сообщении театра.

Николай Исполатов родился в Ленинграде в 1951 году. В 1974 году окончил Ленинградский театральный институт. Более 30 лет проработал в драмтеатре «Комедианты». Исполатов снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в числе которых «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

Ранее стало известно, что ушла из жизни советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева, ей было 94 года. Ее экранный дебют состоялся в 1953 году. Тогда актриса снялась в фильме «Весна в Москве». После этого Елекоеву пригласили еще в несколько кинокартин, среди которых «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Ищу человека», и другие. Последняя работа актрисы — многосерийный детектив «Адвокат», вышедший на ТВ в 1990 году. Известно, что Елекоева несколько лет жила в США.