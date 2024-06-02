Умерла звезда фильмов «Овод» и «Весна в Москве» Советская актриса театра и кино Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни

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Ушла из жизни советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева, ей было 94 года, следует из данных портала «Кино-Театр.ру». Ее экранный дебют состоялся в 1953 году. Тогда актриса снялась в фильме «Весна в Москве».

После этого Елекоеву пригласили еще в несколько кинокартин, среди которых «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс», «Ищу человека», «Дневник директора школы», «Тарантул» и другие. Последняя работа актрисы — многосерийный детектив «Адвокат», вышедший на ТВ в 1990 году. Известно, что Елекоева несколько лет жила в США.

Актриса окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Она работала в театре имени Волкова и театре Ленсовета. Среди ее работ на сцене выделяют — «Незабываемый 1919-й», «Вей, ветерок!», «Сокровище Валидуба», «Ревизор» Гоголя, «Макар Дубрава», «Без вины виноватые» Островского.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Фролов ушел из жизни в 76 лет. Советский и российский актер родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты Ростовской области. В возрасте пяти лет переехал с родителями в Ростов-на-Дону, где окончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Фролов исполнил свою первую роль под руководством учительницы русского языка в первом классе.