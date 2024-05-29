Скончался актер фильма «Кин-дза-дза!» Скончался актер фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Валерий Фролов ушел из жизни в 76 лет, говорится на портале «Кино-театр.ру». По его данным, артист скончался еще 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Советский и российский актер родился 17 февраля 1948 года в городе Шахты Ростовской области. В возрасте пяти лет переехал с родителями в Ростов-на-Дону, где окончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Фролов исполнил свою первую роль под руководством учительницы русского языка в первом классе.

Валерий Флоров снимался в трех эпизодах телевизионного сериала «Следствие ведут Знатоки», фильмах «Корпус генерала Шубникова», «Батальоны просят огня», «Кин-дза-дза!» и других. Он являлся актером Московского областного театра драмы и комедии (Ногинск), а также актером Московского областного театра имени А.Н. Островского.

Ранее в возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев. Он ушел из жизни 22 мая. Артист снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие. Ковалев был специалистом широкого профиля: драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой. Он также серьезно занимался карате и тхэквондо.