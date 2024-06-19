Mash: умер сын модельера Вячеслава Зайцева Mash: на 65-м году жизни скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. По данным канала, мужчине было 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии.

Mash уточняет, что 13 февраля Егор Зайцев попал в больницу с коронавирусом, у него выявили анемию и сделали переливание крови. По информации канала, спустя время ему диагностировали онкологию в толстом отделе кишечника и образования в обоих легких и печени.

Ранее стало известно о смерти режиссера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра Валерия Федоренко. Он ушел из жизни в возрасте 61 года. Информации о причине смерти режиссера нет.

10 июня умер актер Николай Исполатов. Смерть наступила в результате тяжелой болезни. Долгое время он проработал в драмтеатре «Комедианты» в Санкт-Петербурге. Артист известен российским зрителям по сериалам «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».

Кроме того, на 84-м году жизни умерла вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова и бывший худрук киноклуба «Эльдар» Эмма Абайдуллина. Заместитель художественного руководителя учреждения Елена Гурко назвала Абайдуллину локомотивом, который умел сплотить вокруг себя коллектив.