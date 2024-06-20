Умер актер из «Голодных игр» Скончался известный по роли в «Голодных играх» актер Сазерленд

Фото: Clemens Niehaus/imago-images/Global Look Press

Дональд Сазерленд

Ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Он умер в Майами после продолжительной болезни, сообщил его сын в соцсети Х.

Актер при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников. За последнее десятилетие его популярность возросла благодаря роли президента Сноу во франшизе «Голодные игры».

За свою жизнь Сазерленд снялся в более чем 150 картинах, среди которых «Лучшее предложение», «Скотный двор», «Гордость и предубеждение», «Обычные люди» и «Аэропорт Кеннеди».

Ранее актер театра и кино Михаил Мальченко умер в возрасте 77 лет. Причина смерти не раскрывается. Прощание с ним состоялось 19 июня.

До этого стало известно о смерти режиссера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра Валерия Федоренко. Он ушел из жизни в возрасте 61 года. Также российский актер Николай Исполатов, известный зрителям по сериалу «Бандитский Петербург», ушел из жизни 10 июня. Артист последнее время тяжело болел.