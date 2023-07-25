Маяковский под хиты Басты: каким получился новый спектакль в «Ленкоме» Новый режиссер театра представил жизнь поэта в стилистике рэп-батлов и современных танцев

Фото: Пресс-служба «Ленком» им. Марка Захарова

В разгар летнего театрального простоя «Ленком» им. Марка Захарова провел три предпремьерных показа спектакля «Маяковский», поставленного к 130-летию поэта. Это первая работа Алексея Франдетти в качестве нового главного режиссера и сразу — муздрама о жизни и творчестве Владимира Маяковского под хиты рэпера Басты. Подробности — в материале обозревателя NEWS.ru.

«Маяковский» — новая «Юнона и Авось»?

К юбилею Владимира Маяковского многие московские театры выпустили биографические спектакли, но наибольший ажиотаж возник вокруг премьеры в «Ленкоме». На то сразу несколько причин.

Во-первых, это дебют нового главного режиссера Алексея Франдетти, который давно зарекомендовал себя как производитель хитовых музыкальных спектаклей («Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» Театр на Таганке, «Стиляги» Театр Наций). Во-вторых, участие в спектакле Василия Вакуленко, более известного под именем рэпера Басты. В-третьих, это первый музыкально-драматический спектакль после знаменитых постановок Марка Захарова «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

«Я понял, что именно сюда хочу прийти со спектаклем, который должен следовать традициям театра „Ленком“, а именно: открытию нового жанра (потому что, что такое муздрама, непонятно), звучанию новой музыки, как когда-то было с рок-оперой „Юнона и Авось“, привлечению новых современных авторов, как было, когда в этих стенах появился Алексей Рыбников», — признавался Франдетти журналистам.

«Маяковский» начался еще на улице. За 45 минут до начала несколько артистов декламировали стихи поэта с балкона второго этажа «Ленкома». Но главное действие ждало зрителей внутри.

Фото: Пресс-служба «Ленком» им. Марка Захарова

О чем спектакль и кто в нем занят

Пока гости занимали места в зале, на сцене гигантскими проекциями мелькали краткие сводки действующих лиц: Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брик, творческие оппоненты Корней Чуковский и Сергей Есенин, руководитель ВЧК-ОГПУ-НКВД Яков Агранов, несколько возлюбленных поэта.

Спектакль начался с яркого музыкального номера на песню Басты, который задал тон всему спектаклю. В масштабных железных декорациях питерского художника Вячеслава Окунева актеры хором пели: «Это был непростительно высокий полет». Алексей Франдетти пошел путем наименьшего сопротивления и взялся не за пьесы Маяковского, не за инсценировку стихов, а за биографию громкого во всех смыслах поэта.

По ходу спектакля автор пьесы Ника Симонова выводит на сцену целую галерею современников Владимира Маяковского. Это Лиля и Осип Брик, младшая сестра Лили и возлюбленная поэта Эльза Триоле, последующие дамы сердца Элизабет Джонс, Татьяна Яковлева и Вероника Полонская. Его творческие оппоненты Максим Горький, Корней Чуковский, Сергей Есенин, родители и сестры, Айседора Дункан на подтанцовках и даже живой йоркширский терьер по кличке Щен.

Центральную роль в разных составах исполняют высокие и фактурные молодые актеры Игорь Коняхин и Станислав Тикунов, которые при определенных световых решениях (Иван Виноградов) поразительно напоминают Маяковского.

Главный женский персонаж Лиля Брик (Анна Зайкова) предстала перед зрителями скорее обаятельной соблазнительницей, чем сложной натурой со скромной внешностью и непростым характером, как о ней отзывались современники. Здесь Брик открыто флиртует с любым «танцующим» ее мужчиной, капризно выпрашивает у Маяковского подарки и закатывает ему мелочные истерики.

В спектакле много молодежи. Они читают рэп, танцуют вог, джаз-фанк и экспериментальный контемп (хореограф Ирина Кашуба). Среди них есть поразительная супрематическая мистерия в первом действии и несколько инфантильный танец стеклянных фигур в духе ансамбля поп-певицы перед финалом. Отдельного внимания заслуживает актер Кирилл Русин, который стал безмолвным внутренним голосом главного героя. При помощи незаурядной пластики он раскрывал внутреннее состояние Маяковского лучше любых песен.

При этом в постановке заняты и звезды «Ленкома»: Виктор Раков, Иван Агапов, Елена Шанина, Станислав Беляев, Любовь Матюшина, Виктор Раков, Сергей Пиотровский. Им тоже пришлось вникать в современную культуру: раскачиваться в такт бита, читать рэп. Кто-то легко вжился в новые реалии, а кому-то это было заметно сложно.

Фото: Пресс-служба «Ленком» им. Марка Захарова

Как постановка про Маяковского стала бенефисом Басты

Безусловно, ключевой фишкой «Маяковского» стала форма. За музыку и стихи отвечал Баста и его команда Gazgolder. По мнению режиссера, стихи поэта звучат в одном ритме с музыкой Вакуленко. Они оба могут быть напористы и грубы и в то же время лиричны и мелодичны. В спектакле их тексты часто смешивались, а эстрадные хиты Басты «Неболей» или «Сансара» звучали на уровне с «Лилечкой» и «Облака в штанах».

Вряд ли такое сочетание понравится каждому зрителю. Но режиссер явно намерен осовременить Маяковского, показать его молодой публике. Отсюда хип-хоп подача, модный деним в костюмах с эстетикой футуризма, современная хореография и рэп-баттлы. Подобно андерграундным артистам Владимир Маяковский соревнуется в языкознании и рифме с Сергеем Есениным и Корнеем Чуковским. Эти сцены — одни из самых ярких во всем спектакле.

Постановка строится по принципу концертных номеров, склеенных редкими репликами. После каждой музыкально-танцевальной сцены — аплодисменты. Такая композиция облегчает восприятие, но в то же время и упрощает постановку. Требовательный зритель не найдет здесь глубоких образов и сложных подтекстов. Не каждый даже сообразит, чей текст он слышит в конкретный момент: Владимира Маяковского или Василия Вакуленко. Однако такое умышленное упрощение, вероятно, должно возбудить интерес молодого поколения к непростому творчеству ярчайшего поэта ХХ века.

Фото: Пресс-служба «Ленком» им. Марка Захарова

Читайте также:

Варшавер ответил Певцову на его слова о смерти «Ленкома» без Захарова

Певцов впервые объяснил причину ухода из «Ленкома»

Массовая забастовка актеров в Голливуде: кто из звезд участвует, что с кино