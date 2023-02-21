Москвичка обвинила Басту в изнасиловании, но потом передумала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Вакуленко

Жительница Москвы обвинила рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумала, сообщает Telegram-канал Baza. По словам женщины, таким образом она планировала привлечь внимание полицейских, которые не хотели принимать ее заявление на розыск друга.

В заявлении в полицию 34-летняя Елена сообщила, что познакомилась с Василием Вакуленко в клубе «Газгольдер», а впоследствии была изнасилована в машине возле дома на Рублевском шоссе. При этом никаких других деталей, включая модель авто, женщина вспомнить не смогла. После того как стало известно о начале проверки по данному факту, женщина вновь появилась в полиции и попросила остановить проверку, заявив, что выдумала всю эту информацию.

Ранее в сексуальном насилии над несовершеннолетней обвинили рок-певца Мэрилина Мэнсона. По словам жертвы, преступление было совершено в 1995 году, когда ей было 16 лет. После концерта в Далласе Мэнсон пригласил ее и других молодых девушек в свой автобус и совершил действия сексуального характера. После этого певец потребовал от девушки «убраться к черту» и пригрозил, что покончит с ней и ее родными, если она когда-нибудь расскажет об этом. Также он пригласил жертву на концерт в Новом Орлеане, где вновь изнасиловал ее: после всего этого у жертвы Мэнсона возникли проблемы с наркотиками и алкоголем.