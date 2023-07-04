Варшавер ответил Певцову на его слова о смерти «Ленкома» без Марка Захарова Варшавер обвинил Певцова в лукавстве после его слов о смерти «Ленкома» без Захарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Заслуженный деятель искусств России, руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер признался в беседе с NEWS.ru, что был крайне удивлен высказыванием депутата и актера Дмитрия Певцова, заявившего о смерти «Ленкома» без Захарова. Варшавер отметил, что при этом Певцов сейчас в числе прочих артистов представляет «Ленком» на «Больших гастролях», проходящих в Краснодарском крае.

Он пишет, что рад тому, что ушел из театра. И что этот театр — не его дом. Странно. Во-первых, Дмитрий Анатольевич играет на сцене «Ленкома» не только в спектакле «Юнона и Авось», но и в спектаклях «Все оплачено» и «Женитьба», так что он, мягко говоря, лукавит. А разве то, что эти и многие другие спектакли Марка Захарова и других режиссеров так восторженно принимает публика, то, что театр сохраняет все захаровское наследие, что театр полон зрителей, получает награды, выступает в госпиталях, говорит о его гибели? — сказал Варшавер.

Директор театра подчеркнул, что своими словами Певцов задел других артистов.

По-моему, это некорректное высказывание артиста и по отношению к своим коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: «Я рад, что не работаю в этом театре»... Очень огорчен таким неожиданным поведением уважаемого артиста и депутата, — заключил Варшавер.

Ранее Певцов заявил в интервью, что «Ленком» прекратил свое существование после сразу после смерти Марка Захарова в 2019 году. По словам народного артиста РФ и депутата Госдумы, сейчас это уже не тот театр, который он на протяжении 30 лет считал своим домом. При этом Певцов признал, что продолжает играть в нескольких спектаклях, упомянув «Юнону и Авось».