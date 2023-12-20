«Была для всех мамой»: что сказали в 90-летие Волчек Машков и Ярмольник Машков: Волчек напитывала жизнью наш театр

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Владимир Машков, Леонид Ярмольник и Галина Волчек

19 декабря Московский театр «Современник» отметил 90-летие своей основательницы Галины Волчек. Труппа поставила спектакль «Галя. Волшебная история» в память о бывшем художественном руководителе театра, а в фойе театра появилась выставка архивных фотографий режиссера. На специальный показ пришли друзья и коллеги Волчек, среди которых были Владимир Машков, Всеволод Шиловский, Ирина Апексимова и Леонид Ярмольник. Подробности о вечере в честь худрука — в материале NEWS.ru.

«Волчек беспокоило и волновало абсолютно все»

Галина Волчек посвятила «Современнику» 47 лет жизни. Он появился в 1956 году благодаря ей, Олегу Ефремову, Лилии Толмачевой, Игорю Кваше, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову. Так они выразили протест против закостенелости театральных процессов.

Сначала худруком был Олег Ефремов, но после его ухода во МХАТ должность заняла Галина Волчек. История ее жизни рассказана в небольшой фотовыставке в фойе «Современника». Там перед специальным закрытым показом спектакля-посвящения собрались друзья и коллеги Волчек.

«Я могу говорить о ней очень много. Она для всех нас была мамой. Она руководила театром, как своим собственным домом. Я думаю, это только так и может быть. Ее беспокоило и волновало абсолютно все», — сказал актер театра и кино Леонид Ярмольник корреспонденту NEWS.ru.

Его поддержал худрук Театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. В беседе с корреспондентом NEWS.ru актер отметил, что Галина Борисовна была для него одним из самых близких людей в жизни.

«Одна из первых моих больших работ была в фильме „Лимита“, который снимал Денис Евгеньевич Евстигнеев, ее сын. Она приходила к нам на съемки. Очень благосклонно ко мне относилась», — отметил Машков.

По его словам, они общались, когда он стал худруком Театра Олега Табакова, Волчек провела серию мастер-классов в Театральной школе Табакова. Она рассказывала «все про жизнь театра, потому что, как никто, знала, что из себя представляет актер».

«Она была такой увлеченной, напитывала жизнью и наш театр. У нас были большие задумки. Несмотря на недуги, болезни, она была наполнена творчеством и желанием продолжать эту деятельность», — рассказал Машков.

Гостями вечера также стали Алена Бабенко, Людмила Максакова, Марина Неёлова, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, хореограф Егор Дружинин, актер Всеволод Шиловский.

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва» Вечер памяти актрисы Галины Волчек в театре «Современник»

«Волчек не изменила театру»

Шиловский назвал Волчек «представителем блистательной эпохи русского театра». «Понятно, что все наиболее яркие представители этой эпохи — это уже люди пожилые, как я. И мне трудно смириться с тем, что искусство становится „голым“. Это не значит, что нет талантливых людей, просто масштаб личности не тот, и это меня пугает. Волчек была отчаянной и смелой. Она подхватила из рук ушедшего во МХАТ Ефремова знамя „Современника“ и не изменила театру. Она поставила большое количество талантливых спектаклей, воспитала множество замечательных актеров», — сказал Шиловский корреспонденту NEWS.ru.

Как Волчек купила диван Ветрову

Егор Дружинин тоже отметил, что Галина Борисовна была «несущей опорой театра и мамой для всех его обитателей».

«Ее нет уже четыре года. И очень странно встречать день рождения Волчек без Галины Борисовны. Мне до сих пор трудно представить „Современник“ без его главной „современницы“. Но именно то, что этот театр существует, говорит о том, что живет главное дело ее жизни», — предположил Дружинин в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

У многих гостей вечера была своя личная история, связанная с Галиной Волчек. Актриса Виктория Романенко рассказала, что вернулась в театр через две недели после рождения сына и сразу отдала его Волчек.

«Я пришла, взяла младенца с собой, мне его некуда было деть. Прихожу к ней, говорю: „Галина Борисовна, вы вышли в театр через сколько дней? Через 17? А я вот через 14. Вот вам ребенок, я пошла на сцену“. У меня есть эти фотографии, где она его маленького совсем держит», — поделилась актриса Виктория Романенко.

Нынешнему председателю художественного совета театра, актеру Владиславу Ветрову Галина Борисовна купила диван, когда узнала, что ему негде спать.

«Спросила меня однажды: „Что ты так расстроен? Не спал? Не выспался?“ Я говорю: „Ну как тут выспишься, я на полу сплю“. Она так удивилась. У меня не было дивана. На следующей репетиции в том же зале она просунула мне деньги: „Купи диван“», — рассказал Ветров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Хованский в роли Смотрителя во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Хованский в роли Смотрителя во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Александра Боричева (Труханы, Плаксы, Эльфы, Молодежь, Женщины) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Александра Боричева (Труханы, Плаксы, Эльфы, Молодежь, Женщины) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Мишина (Галя) (в центре) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Мишина (Галя) (в центре) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Рашид Незаметдинов в роли Михаила Ильича во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Рашид Незаметдинов в роли Михаила Ильича во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Иван Стебунов (в центре) в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Иван Стебунов (в центре) в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Теняков в роли Кота во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Теняков в роли Кота во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Наталья Ушакова в роли Фурц и актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Наталья Ушакова в роли Фурц и актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Игорь Царегородцев в роли Панка, Евгений Шишкин в роли Квашонка и актриса Наталья Ушакова в роли Фурц во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Игорь Царегородцев в роли Панка, Евгений Шишкин в роли Квашонка и актриса Наталья Ушакова в роли Фурц во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Наталья Ушакова в роли Фурц во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Наталья Ушакова в роли Фурц во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»

Какая судьба ждет «Современник» без Волчек

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с корреспондентом NEWS.ru предположил, что после ухода Волчек «Современник» находится в зоне турбулентности.

«Театром руководили личности, глыбы. Невозможно в раз сделать заново такой же сильный театр, каким он был. Сейчас „Современник“ входит в новую эру. И не надо этого пугаться. Когда-то и Галина Борисовна с Олегом Николаевичем создавали „никому не нужный театр“. А оказалось, что такой всем нужен», — отметил Крок.

По мнению директора, чтобы заново стать одним из лучших театров Москвы, актеры «Современника» должны много репетировать и играть.

«Не надо рушить наследие Волчек, рушить историю, перекраивать внешний вид и облик театра. За это театр просто отомстит. Надо двигаться вперед, но в своем направлении», — предложил Крок.

В разговоре с корреспондентом NEWS.ru директор отметил, что если бы Галина Борисовна была жива, то осталась бы работать в России.

«Я уверен, она бы не уподобилась другим артистам и деятелям культуры, которых страна воспитала и все дала. Галина Борисовна бы никогда не позволила себе плюнуть и уехать в другую страну. Мое глубокое убеждение: когда стране тяжело, надо быть со страной, а не в Израиле», — заключил Крок.

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