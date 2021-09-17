Дочь Цывиной о проверке смерти матери: СК не объяснил, почему её труп стоял

Вдову народного артиста СССР Евгения Евстигнеева актрису Ирину Цывину никто не убивал. Такие выводы сделал Следственный комитет, завершивший повторную проверку обстоятельств смерти женщины после обращения её дочери Зиновии Пусеп с соответствующей просьбой к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, взявшему дело под личный контроль. Пусеп отказали (постановление есть в распоряжении NEWS.ru) в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа Ирины Цывиной, которая была найдена мёртвой в своей квартире в ночь с 17 на 18 апреля 2019 года и скончалась, по версии следствия, по естественным причинам. Но дочь по-прежнему подозревает, что смерть её матери могла наступить в результате насильственных действий. Почему Зиновия Пусеп осталась недовольна результатом повторной проверки СК, какие вопросы у неё остались к следователям и прибегнет ли она теперь, как собиралась, к процедуре эксгумации тела матери, она рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Спасибо Бастрыкину. Но почему труп стоял?»

— Известно, что именно вы стали инициатором повторной проверки обстоятельств смерти вашей мамы, для этого даже обратились лично к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Но почему вы сделали это только спустя более чем два года после трагедии?

— Первые месяцы после произошедшего (смерти матери. — NEWS.ru) я вообще плохо соображала. От ужаса и шока еле ходила. А когда немного пришла в себя, задалась резонным вопросом: почему мамы не стало, ведь ей было всего 54 года — молодая женщина?

Ирина Цывина на праздновании последнего в её жизни дня рождения Личный архив Зиновии Пусеп

Я живу в Черногории, а учусь в Голландии (родители девушки разошлись, когда она была совсем маленькой, отец увёз её в Черногорию. — NEWS.ru). Но началась пандемия, и закрылись границы. Поэтому узнать, как продвигается следствие, стало невозможным. А в ответ на мои официальные письма приходили отписки.

И я решилась обратиться к самому Александру Бастрыкину. Он откликнулся и взял дело под свой личный контроль. Я ему очень благодарна за неравнодушие. Однако дальше что-то, как мне кажется, пошло не так.

Зиновия Пусеп с матерью Ириной Цывиной Личный архив Зиновии Пусеп

— Что именно вас не устраивает?

— Новая проверка длилась около трёх месяцев и теперь завершена. Однако у меня по-прежнему осталось очень много вопросов. Например, следователь повторно опросил моего брата Евгения Благонравова, который первым обнаружил маму мёртвой. Евгений рассказал (цитирую официальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с результатами повторной проверки): «Зашёл на кухню, увидел маму в положении стоя. Её руки были в раковине, глава наклонена вниз. Обнаружив маму в таком положении, прикоснулся к ней и понял, что она холодная». Однако той ночью Евгений позвонил мне и лично сообщил, будто нашёл маму на кухне в луже крови. Эту информацию я и мой отец Джордж Пусеп, который присутствовал при моём телефонном разговоре с братом, готовы подтвердить и под присягой, и на детекторе лжи.

Отказ СК РФ в возбуждении уголовного дела Личный архив Зиновии Пусеп

Кроме того, ближайшая подруга мамы Лешковцева Ю.Н., которую следователи повторно опросили, указывает: Благонравов Евгений и ей сообщил, что нашёл маму именно ЛЕЖАЩУЮ на полу на кухне, и около неё была кровь.

Почему же сотрудникам полиции брат предоставил иную информацию — про стоявшую возле раковины маму? Может ли труп быть в стоячем положении? Почему-то данные вопросы в материалах проверки не затронуты.

«Откуда кровь? Проверка не даёт ответа»

— Какие ещё пункты вас смущают?

— Через день или два после смерти мамы мой брат принял участие в телешоу Андрея Малахова. Если вы внимательно пересмотрите и сравните, что брат говорил тогда на всю страну и что сообщил следователям, получатся две большие разницы. Евгений лукавит либо в беседе со следователями, либо на телевидении на всю страну. На этой же передаче ведущий дал в эфир телефонный звонок, поступивший им в редакцию. Женщина кричит в трубку в истерике: «Андрей! (Малахову. — NEWS.ru) Ирину убили!». Следователи могли бы установить, с какого телефона и кто звонил, опросить звонившую. Однако в постановлении (об отказе в возбуждении уголовного дела. — NEWS.ru ) и этот факт также даже не упоминается.

Личный архив Зиновии Пусеп

Опрошенная следователями Усаева Е.А. — врач линейной выездной врачебной бригады, лично осмотревшая труп моей мамы той ночью, в своих показаниях поясняет: волосы на голове погибшей «были обильно запачканы запекшейся кровью».

Откуда кровь? Повторная проверка снова не даёт ответа. Между тем, в протоколе осмотра тела значится: «Труп с телесными повреждениями... Ушибленная рана затылочной области справа... Ссадина на уровне верхнего края правой глазницы... Ссадина области правого надплечья... Закрытый полный перелом правого 11-го ребра по лопаточной линии... Дефекты 12-х рёбер с обеих сторон...».

Кто нанёс маме эти травмы? Надеялась получить ответ в результате повторной проверки. К сожалению, не получила.

«Говорить про эксгумацию пока не готова»

— Вы полагаете, ваш брат что-либо не договаривает?

— Я ничего не утверждаю. Однако примерно за 10 месяцев до своей смерти мама приезжала в гости в Черногорию. И она жаловалась мне на Женю, рассказывала, будто они очень сильно ссорятся, он её обижает. Мне, безусловно, хочется верить в невиновность брата. Но если кто-то избил маму (иначе откуда сломанные рёбра и остальные повреждения?!), возможно, мой брат знает этого человека. Может быть, по каким-то причинам его боится?

— Вы говорили, что если выводы повторного расследования вас не устроят, то инициируете эксгумацию тела мамы для проведения экспертизы, которая бы доказала (либо опровергла) криминальный след. Эксгумация тела Ирины Цывиной будет?

— Я пока не готова ответить на этот вопрос. О том, что делать дальше, я посоветуюсь со своим адвокатом.