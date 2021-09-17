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Дочь Цывиной о проверке смерти матери: СК не объяснил, почему её труп стоял
Культура

Дочь Цывиной о проверке смерти матери: СК не объяснил, почему её труп стоял

Дочь Ирины Цывиной, вдовы Евгения Евстигнеева, недовольна итогами повторной проверки обстоятельств смерти матери, проведённой Следственным комитетом
15:40, 17 сентября 2021
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
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Вдову народного артиста СССР Евгения Евстигнеева актрису Ирину Цывину никто не убивал. Такие выводы сделал Следственный комитет, завершивший повторную проверку обстоятельств смерти женщины после обращения её дочери Зиновии Пусеп с соответствующей просьбой к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, взявшему дело под личный контроль. Пусеп отказали (постановление есть в распоряжении NEWS.ru) в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа Ирины Цывиной, которая была найдена мёртвой в своей квартире в ночь с 17 на 18 апреля 2019 года и скончалась, по версии следствия, по естественным причинам. Но дочь по-прежнему подозревает, что смерть её матери могла наступить в результате насильственных действий. Почему Зиновия Пусеп осталась недовольна результатом повторной проверки СК, какие вопросы у неё остались к следователям и прибегнет ли она теперь, как собиралась, к процедуре эксгумации тела матери, она рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Спасибо Бастрыкину. Но почему труп стоял?»

— Известно, что именно вы стали инициатором повторной проверки обстоятельств смерти вашей мамы, для этого даже обратились лично к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Но почему вы сделали это только спустя более чем два года после трагедии?

— Первые месяцы после произошедшего (смерти матери. — NEWS.ru) я вообще плохо соображала. От ужаса и шока еле ходила. А когда немного пришла в себя, задалась резонным вопросом: почему мамы не стало, ведь ей было всего 54 года — молодая женщина?

Ирина Цывина на праздновании последнего в её жизни дня рожденияИрина Цывина на праздновании последнего в её жизни дня рожденияЛичный архив Зиновии Пусеп

Я живу в Черногории, а учусь в Голландии (родители девушки разошлись, когда она была совсем маленькой, отец увёз её в Черногорию. — NEWS.ru). Но началась пандемия, и закрылись границы. Поэтому узнать, как продвигается следствие, стало невозможным. А в ответ на мои официальные письма приходили отписки.

И я решилась обратиться к самому Александру Бастрыкину. Он откликнулся и взял дело под свой личный контроль. Я ему очень благодарна за неравнодушие. Однако дальше что-то, как мне кажется, пошло не так.

Зиновия Пусеп с матерью Ириной ЦывинойЗиновия Пусеп с матерью Ириной ЦывинойЛичный архив Зиновии Пусеп

Что именно вас не устраивает?

— Новая проверка длилась около трёх месяцев и теперь завершена. Однако у меня по-прежнему осталось очень много вопросов. Например, следователь повторно опросил моего брата Евгения Благонравова, который первым обнаружил маму мёртвой. Евгений рассказал (цитирую официальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с результатами повторной проверки): «Зашёл на кухню, увидел маму в положении стоя. Её руки были в раковине, глава наклонена вниз. Обнаружив маму в таком положении, прикоснулся к ней и понял, что она холодная». Однако той ночью Евгений позвонил мне и лично сообщил, будто нашёл маму на кухне в луже крови. Эту информацию я и мой отец Джордж Пусеп, который присутствовал при моём телефонном разговоре с братом, готовы подтвердить и под присягой, и на детекторе лжи.

Отказ СК РФ в возбуждении уголовного делаОтказ СК РФ в возбуждении уголовного делаЛичный архив Зиновии Пусеп

Кроме того, ближайшая подруга мамы Лешковцева Ю.Н., которую следователи повторно опросили, указывает: Благонравов Евгений и ей сообщил, что нашёл маму именно ЛЕЖАЩУЮ на полу на кухне, и около неё была кровь.

Почему же сотрудникам полиции брат предоставил иную информацию — про стоявшую возле раковины маму? Может ли труп быть в стоячем положении? Почему-то данные вопросы в материалах проверки не затронуты.

«Откуда кровь? Проверка не даёт ответа»

— Какие ещё пункты вас смущают?

— Через день или два после смерти мамы мой брат принял участие в телешоу Андрея Малахова. Если вы внимательно пересмотрите и сравните, что брат говорил тогда на всю страну и что сообщил следователям, получатся две большие разницы. Евгений лукавит либо в беседе со следователями, либо на телевидении на всю страну. На этой же передаче ведущий дал в эфир телефонный звонок, поступивший им в редакцию. Женщина кричит в трубку в истерике: «Андрей! (Малахову. — NEWS.ru) Ирину убили!». Следователи могли бы установить, с какого телефона и кто звонил, опросить звонившую. Однако в постановлении (об отказе в возбуждении уголовного дела. — NEWS.ru ) и этот факт также даже не упоминается.

Дочь Цывиной о проверке смерти матери: СК не объяснил, почему её труп стоялЛичный архив Зиновии Пусеп

Опрошенная следователями Усаева Е.А. — врач линейной выездной врачебной бригады, лично осмотревшая труп моей мамы той ночью, в своих показаниях поясняет: волосы на голове погибшей «были обильно запачканы запекшейся кровью».

Откуда кровь? Повторная проверка снова не даёт ответа. Между тем, в протоколе осмотра тела значится: «Труп с телесными повреждениями... Ушибленная рана затылочной области справа... Ссадина на уровне верхнего края правой глазницы... Ссадина области правого надплечья... Закрытый полный перелом правого 11-го ребра по лопаточной линии... Дефекты 12-х рёбер с обеих сторон...».

Кто нанёс маме эти травмы? Надеялась получить ответ в результате повторной проверки. К сожалению, не получила.

«Говорить про эксгумацию пока не готова»

— Вы полагаете, ваш брат что-либо не договаривает?

— Я ничего не утверждаю. Однако примерно за 10 месяцев до своей смерти мама приезжала в гости в Черногорию. И она жаловалась мне на Женю, рассказывала, будто они очень сильно ссорятся, он её обижает. Мне, безусловно, хочется верить в невиновность брата. Но если кто-то избил маму (иначе откуда сломанные рёбра и остальные повреждения?!), возможно, мой брат знает этого человека. Может быть, по каким-то причинам его боится?

— Вы говорили, что если выводы повторного расследования вас не устроят, то инициируете эксгумацию тела мамы для проведения экспертизы, которая бы доказала (либо опровергла) криминальный след. Эксгумация тела Ирины Цывиной будет?

— Я пока не готова ответить на этот вопрос. О том, что делать дальше, я посоветуюсь со своим адвокатом.

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