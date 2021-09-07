Малахов ответил мужу Макеевой, пригрозившему ему судом

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов ответил на угрозы мужа Анастасии Макеевой, Романа Малькова, подать на него в суд в случае выхода передачи, посвящённой личной жизни актрисы. Телеведущий прокомментировал эти угрозы в беседе с NEWS.ru.

Вообще никаких эмоций (не вызвала новость об угрозе подать в суд. — NEWS.ru.). Нам есть чем заниматься помимо этого, — пояснил телеведущий.

Накануне муж Анастасии Макеевой, Роман Мальков, через соцсети пригрозил программе «Прямой эфир» и персонально ведущему Андрею Малахову судебным иском, если в эфир канала «Россия 1» выйдет очередное шоу о любовном треугольнике Анастасия Макеева-Роман Мальков-Светлана Малькова (его бывшая жена). Подобные передачи, по словам мужа актрисы, довели её до нервного срыва. Однако съёмки программы Малахова состоялись в пятницу, 3 сентября, на ТВ этот выпуск «Прямого эфира» вышел в понедельник, 6 сентября.

Андрею Малахову не впервые грозят судами. И где все эти «грозящие»? А Малахов продолжает оставаться ведущим и продюсером одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, делает сенсационные расследования и разоблачения и занимает вершины рейтингов, — заметила в беседе с NEWS.ru адвокат Светланы Мальковой и частый гость «Прямого эфира» Юлия Вербицкая-Линник.

Она отметила, что готова представлять интересы Андрея Малахова в суде, если Роман Мальков действительно решит подать иск против телеведущего. Однако перспективу судебного разбирательства адвокат назвала маловероятной, поскольку Мальков «и так погряз в судебных тяжбах с бывшей женой».

При этом, по нашей информации, Роман не имеет в настоящее время работы и постоянного заработка. А суды — точнее, услуги адвокатов — «удовольствие» недешевое. Подобного рода одиозные высказывания с его стороны мы оцениваем как попытку в очередной раз привлечь к себе внимание. Если честно, не страшно, а смешно. Пусть лучше вместо угроз он поскорее рассчитается с долгами по алиментам, которые давно не платит, — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Напомним, первой об отношениях со строителем из Словении Романом Мальковым в публичном поле (соцсетях) стала рассказывать подписчикам сама Анастасия Макеева. Она же первой сообщила о своём новом, четвёртом браке в телешоу. Лишь следом в эфирах российских телеканалов появилась проживающая в Словении мать четверых детей Светлана Малькова.

Ранее стало известно об атаке хейтеров на Анастасию Макееву в соцсетях. Роман Мальков сообщил, что его супруга из-за этой травли находится в тяжёлом моральном состоянии.