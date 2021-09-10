Бастрыкин заинтересовался задержанием активиста «Крымской весны»

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания в аэропорту Праги гражданина России, активиста «Крымской весны» Александра Франчетти. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин отметил недопустимость злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам.

Изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства, — поручил Бастрыкин.

Поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Полуостров стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов, комментируя задержание, заявил, что таким образом Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и «выслужиться перед украинскими неонацистами».

Он напомнил, что власти выдвигали против Франчетти обвинения. При депортации на Украину активисту грозит верная смерть, отметил политик.