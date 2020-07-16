Продюсер Марк Рудинштейн назвал убийц жены Евстигнеева Ирины Цывиной

https://static.news.ru/photo/2a31f9c0-c7bd-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Цывина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирину Цывину — вдову Евгения Евстигнеева убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Такую версию случившегося год назад несчастья выдвинул продюсер Марк Рудинштейн.

Своими догадками кинодеятель поделился в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале , где обсуждались подробности смерти Ирины Цывиной. Известно, что нашёл её мёртвой сын Евгений, который не смог толком объяснить случившееся.

Рудинштейн также добавил, что сын актрисы мог быть от другого мужчины и это тоже могло быть причиной смерти Цывиной. Гости студии уточнили, что речь идёт об Олеге Янковском, роман с которым приписывали Цывиной.

Известно, что перед смертью 55-летняя актриса много ссорилась с сыном, который часто приводил друзей домой, чем раздражал мать. Подруга Цывиной Аида Гицба рассказала, что та предчувствовала свою кончину. и боялась писать завещание на имущество, говорят, что это только «всё ускорит». Речь идёт о наследстве в 70 млн рублей, которое осталось после актрисы и которое не могут поделить её дети — дочь Зиновия, живущая в Нидерландах, и сын Евгений, который в последнее время жил с матерью.

Непонятна в этой истории и роль молодого возлюбленного актрисы — Дениса Сердюкова. который в студии заявил, что они с Цывиной рассчитывали пожениться и даже думали о детях. Сам Сердюков заявил, что не претендует на наследство Цывиной, но интересным оказался другой факт. Именно Сердюков был сожителем покойного артиста Александра Числова, который лишился имущества и умер в возрасте 54 лет.

Сын Цывиной Евгений Благонравов не раз после называл Сердюкова «аферистом и альфонсом» и «страшным человеком». Дети актрисы не стали докапываться до истины, как именно умерла их мать и что стало этому причиной. Проводивший проверку следственный комитет пришёл к выводу, что вдова Евстигнеева умерла от инфаркта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти год прошёл со дня смерти актрисы Ирины Цывиной, однако до сих пор её сын Евгений и дочь Зинаида не могут решить, кому и что достанется из наследства. Проблема возникла из-за скоропостижной смерти артистки, не оставившей завещания.