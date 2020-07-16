Шоу-бизнес

Продюсер Марк Рудинштейн назвал убийц жены Евстигнеева Ирины Цывиной

02:36, 17 июля 2020
Ирина Цывина Ирина Цывина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирину Цывину — вдову Евгения Евстигнеева убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Такую версию случившегося год назад несчастья выдвинул продюсер Марк Рудинштейн.

Своими догадками кинодеятель поделился в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждались подробности смерти Ирины Цывиной. Известно, что нашёл её мёртвой сын Евгений, который не смог толком объяснить случившееся.

Рудинштейн также добавил, что сын актрисы мог быть от другого мужчины и это тоже могло быть причиной смерти Цывиной. Гости студии уточнили, что речь идёт об Олеге Янковском, роман с которым приписывали Цывиной.

Известно, что перед смертью 55-летняя актриса много ссорилась с сыном, который часто приводил друзей домой, чем раздражал мать. Подруга Цывиной Аида Гицба рассказала, что та предчувствовала свою кончину. и боялась писать завещание на имущество, говорят, что это только «всё ускорит». Речь идёт о наследстве в 70 млн рублей, которое осталось после актрисы и которое не могут поделить её дети — дочь Зиновия, живущая в Нидерландах, и сын Евгений, который в последнее время жил с матерью.

Непонятна в этой истории и роль молодого возлюбленного актрисы — Дениса Сердюкова. который в студии заявил, что они с Цывиной рассчитывали пожениться и даже думали о детях. Сам Сердюков заявил, что не претендует на наследство Цывиной, но интересным оказался другой факт. Именно Сердюков был сожителем покойного артиста Александра Числова, который лишился имущества и умер в возрасте 54 лет.

Сын Цывиной Евгений Благонравов не раз после называл Сердюкова «аферистом и альфонсом» и «страшным человеком». Дети актрисы не стали докапываться до истины, как именно умерла их мать и что стало этому причиной. Проводивший проверку следственный комитет пришёл к выводу, что вдова Евстигнеева умерла от инфаркта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти год прошёл со дня смерти актрисы Ирины Цывиной, однако до сих пор её сын Евгений и дочь Зинаида не могут решить, кому и что достанется из наследства. Проблема возникла из-за скоропостижной смерти артистки, не оставившей завещания.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях