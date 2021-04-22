Дочь актрисы Цывиной согласилась на эксгумацию её тела

Спустя два года после смерти актрисы Ирины Цывиной её дочь обратилась в правоохранительные органы с просьбой ещё раз расследовать причину её смерти. Она подтвердила, что не против эксгумации тела матери, пишет «Собеседник».
23-летняя Зиновия Пусеп
После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили, — сказала девушка.
Зиновия большую часть жизни прожила с отцом за границей. Цывина лишь приезжала её навещать. С самой артисткой остался жить её старший сын Евгений. После смерти в наследство детям остались три квартиры в Москве, дом с земельным участком в Подмосковье и дорогостоящий автомобиль. Сейчас наследники пытаются поделить имущество.
Официальной причиной гибели актрисы в 2019 году была названа кардиомиопатия — патология сердечной мышцы, которая может возникнуть из-за аутоиммунных заболеваний, тяжёлой инфекции или длительного употребления спиртных напитков.
На теле Цывиной также были обнаружены множественные травмы. По данным СМИ, на предплечье актрисы были гематомы, у неё был расшиблен затылок, пострадал глаз, сломано ребро. Тогда травмы объясняли тем, что актриса в момент смерти могла упасть, что подтверждал и её сын.
В декабре 2020 года сообщалось, что Следственный комитет России проведёт проверку множественных травм, обнаруженных на теле актрисы.