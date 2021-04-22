Дочь актрисы Цывиной согласилась на эксгумацию её тела

https://static.news.ru/photo/ebc91524-a362-11eb-a8c7-96000091f725_660.jpg Ирина Цывина Фото: instagram.com/tsyvinairina

Спустя два года после смерти актрисы Ирины Цывиной её дочь обратилась в правоохранительные органы с просьбой ещё раз расследовать причину её смерти. Она подтвердила, что не против эксгумации тела матери, пишет «Собеседник».

23-летняя Зиновия Пусеп отметила , что мать умерла при очень странных обстоятельствах. Её также смущает, что её брат уже на следующий день после смерти матери принял участие в ток-шоу на телевидении, где вёл себя совершенно спокойно. Кроме того, у неё до сих пор нет результатов посмертной экспертизы тела, а брат прекратил с ней общение.

После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили, — сказала девушка.

Зиновия большую часть жизни прожила с отцом за границей. Цывина лишь приезжала её навещать. С самой артисткой остался жить её старший сын Евгений. После смерти в наследство детям остались три квартиры в Москве, дом с земельным участком в Подмосковье и дорогостоящий автомобиль. Сейчас наследники пытаются поделить имущество.

Официальной причиной гибели актрисы в 2019 году была названа кардиомиопатия — патология сердечной мышцы, которая может возникнуть из-за аутоиммунных заболеваний, тяжёлой инфекции или длительного употребления спиртных напитков.

На теле Цывиной также были обнаружены множественные травмы. По данным СМИ, на предплечье актрисы были гематомы, у неё был расшиблен затылок, пострадал глаз, сломано ребро. Тогда травмы объясняли тем, что актриса в момент смерти могла упасть, что подтверждал и её сын.

В декабре 2020 года сообщалось, что Следственный комитет России проведёт проверку множественных травм, обнаруженных на теле актрисы.