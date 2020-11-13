СК проверит травмы на теле Цывиной через 1,5 года после её смерти

https://static.news.ru/photo/388fc7b2-260f-11eb-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Следственный комитет России проведёт проверку множественных травм, обнаруженных на теле актрисы Ирины Цывиной после её смерти в апреле 2019 года. Следователи могут проверить причастность сына Евгения к гибели своей матери.

О проверке СК по делу о смерти Ирины Цывиной сообщает РЕН ТВ. Официальной причиной гибели актрисы в 2019 году была названа кардиомиопатия — патология сердечной мышцы, которая может возникнуть из-за аутоиммунных заболеваний, тяжёлой инфекции или длительного употребления спиртных напитков.

Изначально о смерти Цывиной в полицию сообщил её сын Евгений, который нашёл тело актрисы. При фиксации состояния тела на нём были обнаружены множественные травмы. По данным СМИ, на предплечье актрисы были гематомы, у неё был расшиблен затылок, пострадал глаз, сломано ребро. Тогда травмы объясняли тем, что актриса в момент смерти могла упасть, что подтверждал и её сын.

Евгений также уверял, что проблемы с сердцем у его матери начались из-за алкоголя, которым Цывина злоупотребляла в течение определённого периода перед смертью. Близкое окружение актрисы сыну Цывиной не поверило, его посчитали причастным к её гибели.

Как сообщал NEWS.ru, сын Цывиной Евгений не признал себя виновным в гибели матери и обвинил её окружение в смерти актрисы. Продюсер Марк Рудинштейн ранее заявлял, что Ирину Цывину убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире.

Дети актрисы не могут поделить между собой загородный дом и две московские квартиры. Сын Евгений уверен, что он должен получить 70% наследства, дочь Зинаида выступила за равную долю имущества матери.