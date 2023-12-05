Награда от Путина и новая должность: пережил ли Машков паспорт США у дочери Единственным кандидатом в председатели СТД стал Владимир Машков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков

Единственным кандидатом в председатели Союза театральных деятелей (СТД) стал народный артист России Владимир Машков. После этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин вручил ему госнаграду. Как актер справился с критикой дочери, где она сейчас, почему получила гражданство США?

Что известно о назначении и госнаграде Машкова

4 декабря Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе президента сообщается, что Машков удостоился награды «за вклад в развитие культуры и искусства».

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Машкова Владимира Львовича — художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы „Московский театр Олега Табакова“», — говорится в тексте указа.

В этот же день стало известно, что Машков был избран на должность председателя СТД. Такое решение было принято на внеочередном съезде организации.

Изначально на пост главы Союза были выдвинуты пять кандидатур, однако четверо из них взяли самоотвод. В итоге Машков стал безальтернативным претендентом. До этого СТД на протяжении 27 лет возглавлял Александр Калягин.

По данным РБК, сам Калягин выдвигал на пост председателя Союза Александра Лазарева. Среди других претендентов были директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и Валерий Гергиев, недавно возглавивший Большой театр.

Почему Машков рассорился с дочерью

В марте 2022 года дочь актера Мария Машкова осудила проведение российской военной операции на Украине, назвав происходящее немыслимым. После этого отец призвал артистку «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство».

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: „А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было“. Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — говорила она.

Также она отмечала, что не общалась с отцом больше года.

Не в ладах Машков и с другой дочерью, Екатериной. Выпускница Щукинского училища тоже не разделяет позицию отца в политике: она выступала против мобилизации, критиковала российскую власть, а также режиссировала провокационные спектакли. Когда об этом узнала Мария Машкова, то выразила солидарность Екатерине.

«Просто красотка! Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!» — заявила тогда актриса.

Машков же в недавнем интервью заявил, что с презрением относится к уехавшим из России звездам. Он добавил, что они «поменяли полушария головного мозга на другие» и таким артистам стоит ждать беды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Машков

Где сейчас Мария Машкова

В начале ноября Машкова сообщила в своих социальных сетях, что стала гражданкой США. Кроме того, она сменила имя: отказалась от отчества и полной формы своего имени. Девушку теперь по документам зовут Маша Машкова.

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — поделилась Машкова с подписчиками.

Актриса Яна Поплавская пожалела Машкова, после того как его дочь получила паспорт США.

«Мне очень жаль Владимира Машкова. <...> Не представляю, как он это все переживает. Но мы не можем отвечать за наших взрослых детей. Мы можем пытаться повлиять на них, но никогда не заменим их собственного решения», — написала она в Telegram-канале.

Машкова вышла замуж в 2012 году. Ее супруг Александр Слободяник к тому моменту 12 лет проживал в США. Поскольку жить на две страны оказалось тяжело, актриса решила остаться вместе с мужем в США. Американский паспорт имеет вся семья: супруг Машковой и их двое дочерей — Стефания и Александра.

В последнее время актриса выкладывает в соцсетях фотографии, где одета в костюм космонавтки. В 2022 году Машкова получила роль в четвертом сезоне сериала Apple TV+ под названием «Ради всего человечества». Подписчики в комментариях поддерживают артистку.

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