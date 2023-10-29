Бывший муж Апексимовой снимет фильм об СВО. Как Николаев связан с Украиной Бывший муж Апексимовой Николаев снимет фильм об СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Николаев

Бывший муж директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой Валерий Николаев заявил, что намерен снять фильм об СВО. О чем будет картина, чем до этого занимался кинематографист?

О чем будет фильм Николаева про СВО

На юбилейном вечере в МХТ им. Чехова 26 октября Николаев сопровождал свою бывшую супругу Апексимову, в браке с которой воспитывал дочь Дарью Авратинскую, сообщает KP.RU. Во время общения с журналистами актер рассказал, что намерен снять фильм о российской военной операции на Украине.

«В планах съемки документального фильма, который мы делаем на канале Соловьев LIVE. Называется „Чтобы знали“, это о героях СВО», — сказал Николаев.

По его словам, картина будет рассказывать о молодых людях, которые до 30 лет «уже сделали столько, сколько он не сделал в свои 58». Николаев добавил, что в фильме будет описан путь становления военнослужащих и их фронтовой семье.

«Общаясь с ними, понимаешь, насколько они знают, чего хотят от жизни, ценят свой коллектив, подразделение, в котором служат. Теперь это для них семья», — объяснил он.

Артист добавил, что в фильме он выступает и как режиссер, и как актер.

Где пропадал актер Валерий Николаев

Последние пять лет в СМИ писали, что у актера проблемы с законом. В 2016 году Николаев несколько раз попадал в поле зрение сотрудников ГИБДД. Актера обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также подозревали, что он сбил женщину и скрылся с места преступления. Также сообщалось, что он наехал на полицейского. По итогам разбирательств артиста несколько раз арестовывали и дважды лишали водительского удостоверения.

Летом 2016 года Николаев опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил, что в течение длительного времени находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением, совершал недостойные поступки. Актер раскаивался и просил прощения.

В феврале 2022 года Николаева поместили в спецприемник за управление автомобилем без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения. В последствие его перевели в психиатрическую больницу с диагнозом «биполярное расстройство». Друзья актера организовали сбор средств для его семьи, которая оказалась в трудной ситуации. В конце марта Николаева выписали из больницы, после чего он долгое время избегал общества и не показывался на светских мероприятиях.

С 2019 года Николаев в основном снимался на Украине. Он был хорошо знаком зрителям по сериалам «Тайна Марии», «Расколотые сны» и «Клятва врача».

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Актер Валерий Николаев (слева) в Пресненском районном суде Москвы. 26 февряля 2016 года

Какие есть фильмы об СВО

Первый художественный фильм об СВО вышел на экраны в августе 2023 года. Действие фильма «Свидетель» происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером картины выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе. Несмотря на это, оценки фильма были очень низкими.

В мае актер Владимир Шевельков в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» заявил, что в ближайшее время планирует снять фильм о спецоперации на Украине. По его словам, в основу сюжета ляжет рассказ о конфликте внутри одной семьи.

«Предлагаемые обстоятельства — это СВО, а герои — это некий семейный конфликт. <...> Но смысл в том, что в семье есть раздвоение. И для меня всегда было непонятно, почему вот это произошло? Почему вдруг раз — и у нас все это „разорвалось“, почему вдруг раз — и мы стали „злом“ для них?» — пояснил Шевельков.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов 21 сентября этого года заявил, что современному обществу необходимы фильмы о специальной военной операции, но появятся они лишь тогда, когда в обществе произойдет «осмысление происходящего сейчас». Актер отметил, что хорошие картины об СВО могут выйти на экраны не раньше чем через 10–15 лет.

«Фильмы об СВО необходимы, конечно же, и они появятся. Как появились великие фильмы о Великой Отечественной войне, но они появились через 10–15 лет, самые лучшие фильмы. Нужно осмысление», — говорил Певцов.

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