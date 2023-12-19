19 декабря в «Современнике» на Основной сцене прошел торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины Волчек, которая половину жизни была худруком театра. Зрителям представили спектакль «Галя. Волшебная история» режиссера Ивана Комарова и драматургов Семена Шомина и Полины Рашкиной.
Постановка основана на реальных фактах из биографии Волчек и театра. «Для нас было важно, чтобы мы не копировали тех людей, о которых рассказываем, потому что это все же сказка. Мы стараемся дать „манки“: а может быть, это про него?» — цитирует Комарова РИА Новости.
В спектакле сыграли Алена Бабенко, Гоша Токаев, Наталья Ушакова, Максим Теняков и другие звезды «Современника». Главную роль Гали из Страны холодных ветров с эльфами, плаксами и ведьмами исполнят Анастасия Мишина, Виктория Романенко и Варвара Феофанова. Иван Стебунов перевоплотится в Шефа, в образе которого угадываются черты Олега Ефремова.
«Я стараюсь воссоздать свою ассоциацию, ощущение этого человека. Это добро, свет, любовь к искусству, к путешествию, в которое отправилась команда талантливых молодых людей», — отметил актер.
Снимки с репетиции спектакля-посвящения «Галя. Волшебная история» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Хованский в роли Смотрителя во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Александра Боричева (Труханы, Плаксы, Эльфы, Молодежь, Женщины) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Мишина (Галя) (в центре) во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Рашид Незаметдинов в роли Михаила Ильича во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Евгений Шишкин в роли Ромы и Анастасия Мишина в роли Гали во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Иван Стебунов (в центре) в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Максим Теняков в роли Кота во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Ушакова в роли Фурц и актер Анатолий Кормановский в роли Главного цензора во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Игорь Царегородцев в роли Панка, Евгений Шишкин в роли Квашонка и актриса Наталья Ушакова в роли Фурц во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игорь Царегородцев в роли Панка во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»