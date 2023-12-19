Стебунов перевоплотился в Ефремова на вечере, посвященном Волчек: фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Анастасия Мишина в роли Гали и Иван Стебунов в роли Шефа во время репетиции спектакля «Дальше — сами» («Галя. Волшебная история») режиссера Ивана Комарова в театре «Современник»

19 декабря в «Современнике» на Основной сцене прошел торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины Волчек, которая половину жизни была худруком театра. Зрителям представили спектакль «Галя. Волшебная история» режиссера Ивана Комарова и драматургов Семена Шомина и Полины Рашкиной.

Постановка основана на реальных фактах из биографии Волчек и театра. «Для нас было важно, чтобы мы не копировали тех людей, о которых рассказываем, потому что это все же сказка. Мы стараемся дать „манки“: а может быть, это про него?» — цитирует Комарова РИА Новости.

В спектакле сыграли Алена Бабенко, Гоша Токаев, Наталья Ушакова, Максим Теняков и другие звезды «Современника». Главную роль Гали из Страны холодных ветров с эльфами, плаксами и ведьмами исполнят Анастасия Мишина, Виктория Романенко и Варвара Феофанова. Иван Стебунов перевоплотится в Шефа, в образе которого угадываются черты Олега Ефремова.

«Я стараюсь воссоздать свою ассоциацию, ощущение этого человека. Это добро, свет, любовь к искусству, к путешествию, в которое отправилась команда талантливых молодых людей», — отметил актер.

Снимки с репетиции спектакля-посвящения «Галя. Волшебная история» — в фотогалерее NEWS.ru.