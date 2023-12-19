«Не могу простить предательства»: яркие цитаты Волчек о мужьях и театре

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Галина Волчек

19 декабря Галине Волчек могло бы исполниться 90 лет. Половину жизни она руководила театром «Современник». Ее называли Волчихой или Волчицей, но с годами для всех она стала просто Матерью. К юбилею Галины Волчек NEWS.ru вспоминает ее яркие цитаты о театре, профессии, мужчинах и материнстве.

О «Современнике»

В 1956-м Галина Волчек стала одним из основателей «Студии молодых актеров», впоследствии — Московского театра «Современник».

— «Современник» — общий наш дом. Тут все может случиться: радостное, грустное, тяжелое. Прихожу в восторг, когда свадьбы, рождение детей, юбилеи справляются в театре. Даже в горькие дни прощания с родными актеры спрашивают: «Можно мы здесь соберемся?» Для меня это очень важно. Русский психологический театр и есть дом.

— Слова «режиссер» нет в женском роде, что вполне естественно. Это занятие требует нечеловеческого терпения, которым редко обладает женщина.

— Я делаю театр для людей. Я не говорю «народ», потому что это понятие для меня сильно дискредитировано. А за словом «люди» я всегда вижу Ваню, Петю, Колю. Поэтому я делаю театр для людей. И для меня важно понимать: я с ними на одной волне, я их слышу, чувствую, воспринимаю время, которое за окном, или нет. Вот что для меня успех.

— Кому-то надо было встать во главе театра. Уверена: совмещать эту работу с репетициями и спектаклями нереально. Я и Олегу Ефремову говорила: чтобы стать главрежем, надо победить свое актерское сознание. Мне всегда казалось более важным искать новые пьесы, приглашать молодых режиссеров, давать роли ведущим артистам, чем играть самой.

— Если надо быть жесткой, тоже могу. Не могу простить предательства. Никому. И мужу не смогла. И артистам. Однажды руководство театра вынуждено было отменить спектакль: артист взял бюллетень, а замены ему не было. Зрители, сдавая билеты, очень возмущались. Потом мы узнали, что в тот же вечер актер на соседней улице играл в антрепризе. Наутро в труппе театра его уже не было.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Галина Волчек во время репетиции спектакля «Эшелон» драматурга Михаила Рощина в театре «Современник»

О спектакле «Двое на качелях»

Первой работой Волчек стал спектакль «Двое на качелях» (1962) по пьесе Уильяма Гибсона. Постановка просуществовала в репертуаре «Современника» более 30 лет.

— Никогда не забуду, как однажды в сильный мороз я, накинув пальто, выскочила на угол площади Маяковского и стала высматривать среди прохожих самое нетеатральное лицо. Наконец увидела: мужчина с авоськой, в ней апельсины, явно не москвич. И вот представьте: вьюга, у меня волосы растрепаны, и я, замерзшая, трясущаяся от холода, выбивая дробь зубами, спрашиваю его: «Извините, вы из какого города? А в театре когда-нибудь были?» — «Из Сталино, — отвечает удивленно. — В театре не бывал».

Я так обрадовалась, схватила его за руку. «Может, у вас найдется 40 минут? Пожалуйста, пойдемте со мной. Вот уже и наша дверь, я там за ней вам все объясню, а то тут слишком холодно». И затащила его, обалдевшего, в помещение тогдашнего «Современника». Ну а там привела в репетиционный зал, объяснила, что мы артисты и хотим показать ему отрывок из спектакля. Он, поставив между ног свою авоську, сел на стул, и ребята стали играть для него — нашего первого зрителя.

После того как был сыгран первый акт, мы давай выспрашивать мужичка об ощущениях. Преодолевая даже не смущение, а скорее шок, он вякал что-то невразумительное. Ясно стало главное: какие-то вещи человек все-таки понял. Мы искренне поблагодарили за участие. А когда он пошел со своими апельсинами к выходу, то вдруг остановился у двери и сказал: «Ну вы мне скажите, что с ними дальше-то будет? Я ведь теперь стану думать...» И тут меня немножко отпустило... Тот, первый мой спектакль действительно имел грандиозный успех.

Почему Волчек заставляли убрать песни Высоцкого из спектакля

В репертуаре «Современника» был спектакль «Свой остров» с песнями Высоцкого. Советские чиновники требовали убрать их из постановки, но Галина Волчек не позволила.

— Скандал сопровождался моим сопротивлением. Я, что называется, уперлась рогом: «Запрещайте, делайте что хотите, но будут песни только Высоцкого». Володя был мне близким другом, я относилась к его творчеству по-особенному. Мне как режиссеру казалось, что песни Володи поднимали эту эстонскую бытовую пьесу, добавляли ей какой-то другой привкус и более глубокий смысл. Они звучали как баллады. Пел Игорь Кваша, и Володе нравилось его исполнение, без подражания, очень по-своему Игорь их исполнял и оставался убедительным.

Незадолго до премьеры меня стали вызывать по инстанциям, убеждать в том, чтобы я заменила песни. Они якобы не залитованы, а значит, не разрешены. Один из начальников Управления культуры клал передо мной список поэтов: «Возьмите кого хотите, хоть Северянина». Почему именно этого поэта Серебряного века рекомендовали к современной эстонской пьесе, непонятно. Но я стояла на своем.

Спектакль к очередной советской дате так и не вышел, готовым отлеживался несколько месяцев, пока песни Высоцкого не залитовали, то есть не провели через государственную цензуру. Я была горда и бесконечно счастлива, что добилась этого. Потом ставила «Остров» в Болгарии. Высоцкого туда вывезла, и его полюбили.

Фото: Владимир Яцина/ТАСС Галина Волчек

О работе в США

В 1978 году Волчек стала первым советским режиссером, приглашенным на постановку пьесы Михаила Рощина «Эшелон» в Соединенные Штаты Америки.

— Одно из самых знаковых, ярчайших событий в моей жизни — постановка «Эшелона» в Америке. Я стала первым отечественным режиссером, получившим приглашение ставить спектакль в США. Причем в наисложнейшее время — 1978 год, самый пик холодной войны. В то время уехать из СССР на два с половиной месяца для постановки спектакля в США, да еще мне, беспартийной, казалось чем-то нереальным, сродни чуду. Правда, фантастика. И это, кстати, мне потом долго не могли простить многие околотеатральные люди, все кусали. А я была невероятно горда. Не за себя лично, а за наш театр, за свою страну.

Перед премьерным спектаклем игрались два гимна — американский и советский, на сцене были водружены флаги двух стран. В зале мужчины в смокингах и дамы в мехах и декольтированных платьях, а среди них — 200 человек театральной знати, знаменитых журналистов, специально приехавших в Хьюстон из Нью-Йорка. И все они собрались ради того, чтобы посмотреть спектакль о трагическом пути в эвакуацию русских баб с детьми осенью 1941-го... Успех был колоссальный. Весь зал аплодировал стоя, зрители утирали слезы, крики «Браво!» не смолкали.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Галина Волчек

О материнстве и единственном сыне

В браке с актером Евгением Евстигнеевым Галина Волчек родила сына Дениса.

— Я очень люблю маленьких детей. Когда у меня бывает свободное время, еду к друзьям, у которых есть маленькие дети, и вожусь с ними. Вообще все мои интересы лежат на территории, где есть человеческие отношения. То есть всё равно это связано с моей профессией. Ещё люблю готовить, но не всегда у меня на это есть время.

— Родив сына, я испытала какие-то немыслимые эмоции. С той поры вся моя жизнь четко поделилась на два периода: до рождения Дениса и после. И поныне все даты вспоминаю, отталкиваясь от того, сколько в то время было ему лет. Отчетливо помню свое ощущение после родов: вроде как я все время стремилась к чему-то очень важному, глобальному, словом, к какой-то масштабной гармонии, и вот свершилось — я обрела ее. А знаете, что я сделала, когда мне сообщили, что сейчас принесут ребенка? Метнулась к тумбочке и как сумасшедшая начала искать расческу, пудру — очень важным мне казалось привести в порядок свой внешний вид, ведь меня будет разглядывать сын! Потом я временами тоже вела себя как ненормальная. Безумно переживая за маленького Дениса, постоянно рисовала в своем воображении ужасы, которые с ним могут приключиться. Могла сорваться прямо посреди репетиции, ничего не объяснив, и, гонимая своими кошмарными видениями, понестись к телефону, чтобы только спросить: «У вас все в порядке?» Но к моим заскокам все относились с пониманием — все-таки я вышла на работу на 17-й день после родов. Кормила прямо в театре — мне приносили ребенка, благо комнату мы с Евстигне­евым снимали рядышком.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Галина Волчек с сыном Денисом Евстигнеевым

О любви и браке

Галина Волчек была в браке с Евгением Евстигнеевым и Марком Абелевым.

— Это, наверное, мужчины придумали. Потому что никто ведь не скажет из мужчин про свою спутницу жизни: «Плохонькая, но моя». А вот для женщин говорят: «Ну пусть плохонький, но для нее». Это так внедрено в наше сознание. Вот так положено, чтобы у женщины рядом был обязательно мужчина какой-никакой. Я считаю, что какой-никакой не надо, лучше тогда вообще не надо.

— Я верю только во взаимную любовь. Никакие компромиссы в этом вопросе для меня невозможны. Поэтому и живу одна. Никто не сказал, что это хорошо. Просто это факт моей биографии.

— Всей моей жизнью я подвела себя к тому, что семья для меня стала невозможной. Это естественное состояние человека, который продался в рабство театру. Театр перемолол меня в своей мясорубке настолько, что соединить его с чем-то еще было бы неестественно.

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