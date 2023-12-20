Стало известно, кто может возглавить штаб Путина «Коммерсант»: избирательный штаб Путина могут возглавить Жога, Лысенко и Машков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко могут стать сопредседателями избирательного штаба президента РФ Владимира Путина на выборах, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. Все трое участвовали в выборах от партии «Единая Россия» и входят в инициативную группу, поддержавшую самовыдвижение Путина.

По словам собеседника издания, близкого к президентской администрации, было принято решение, что штаб Путина должны возглавить известные люди из разных групп общества. Газета отмечает, что при этом все они имеют отношение к ЕР.

Жога возглавлял список «Единой России» на выборах в Народный совет ДНР осенью 2003 года. 8 декабря Путин после церемонии вручения наград в Кремле при разговоре с Жогой впервые объявил о своем решении о выдвижении на новый срок.

Лысенко получила звание Героя Труда за свою работу в период пандемии коронавируса. На выборах в Госдуму в 2021 году она была второй в списке ЕР по Москве после мэра столицы Сергея Собянина, но по итогам отказалась от мандата.

Машков на тех же думских выборах шел под 10-м номером в московском списке единороссов, но тоже отказался от мандата. Народный артист России не один раз выступал на партийных мероприятиях, отмечает издание.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видео, как глава государства подписывал документы в Центризбиркоме, где у него также проверили паспорт.