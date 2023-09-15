Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена совсем немного не дожила до значимого в ее жизни события — открытия памятника покойному отцу, рассказал в беседе с Пятым каналом директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он пояснил, что открытие монумента запланировано на конец этого года.
Она не успела открыть памятник отцу. Мы должны были в ноябре—декабре этого года открывать памятник Михаилу Ульянову в Замоскворечье, который делает мэрия Москвы, — рассказал директор театра.
Михаил Ульянов большую часть жизни посвятил служению в театре имени Вахтангова — с 1950 года до своей смерти в 2007 году. В театре назвали кончину дочери артиста большой трагедией. По словам Кирилла Крока, сегодня в музейной зоне на исторической Вахтанговской сцене выставлен рабочий домашний кабинет артиста, который передала театру Елена Ульянова.
Дочь знаменитого советского актера Михаила Ульянова, художник Елена Ульянова скончалась в Москве в возрасте 63 лет. Женщину обнаружили 14 сентября в собственной квартире на Большой Бронной улице. Полиция исключает криминальную версию произошедшего. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Фото: Мастюков Валентин/ТАСС
Март 1964 г. Советский актер Михаил Александрович Ульянов и его дочь Лена во время прогулки
Фото: Будан В., Мастюков В./ТАСС
1966 г. Актер Михаил Александрович Ульянов, его супруга актриса Алла Петровна Парфаньяк и их дочь Елена
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь актера Михаила Ульянова Елена и режиссёр Антон Яковлев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
Дочь актера Михаила Ульянова Елена и актер Александр Филиппенко перед премьерой фильма «Мастер и Маргарита»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь Михаила Ульянова Елена Ульянова на вечере памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова «Кто, если не я?» в театре Вахтангова в Москве