Директор театра Вахтангова рассказал, что не успела сделать Елена Ульянова Директор театра Вахтангова Крок: Елена Ульянова не успела увидеть памятник отцу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Ульянова

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена совсем немного не дожила до значимого в ее жизни события — открытия памятника покойному отцу, рассказал в беседе с Пятым каналом директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он пояснил, что открытие монумента запланировано на конец этого года.

Она не успела открыть памятник отцу. Мы должны были в ноябре—декабре этого года открывать памятник Михаилу Ульянову в Замоскворечье, который делает мэрия Москвы, — рассказал директор театра.

Михаил Ульянов большую часть жизни посвятил служению в театре имени Вахтангова — с 1950 года до своей смерти в 2007 году. В театре назвали кончину дочери артиста большой трагедией. По словам Кирилла Крока, сегодня в музейной зоне на исторической Вахтанговской сцене выставлен рабочий домашний кабинет артиста, который передала театру Елена Ульянова.

Дочь знаменитого советского актера Михаила Ульянова, художник Елена Ульянова скончалась в Москве в возрасте 63 лет. Женщину обнаружили 14 сентября в собственной квартире на Большой Бронной улице. Полиция исключает криминальную версию произошедшего. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.