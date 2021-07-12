Нежеланный гость: почему лучшего теннисиста мира не пустили в Австралию

Сага с Новаком Джоковичем и властями Австралии вывела теннис на новый уровень медийности, в последнюю неделю о нём говорили даже те, кто обычно вообще не думает о спорте. Но сейчас, кажется, всё вернётся на круги своя, ведь в истории поставлена точка. Лучший теннисист мира не будет допущен до участия в Australian Open — турнире, где он побеждал девять раз. Волевое решение принял местный министр по делам иммиграции Алекс Хоук. Почему он всё-таки решил аннулировать визу серба, несмотря на решение суда? Сейчас объясним.

Этого момента ждали абсолютно все фанаты тенниса на планете, все до единого: какое же решение примет австралийский министр. Пойдёт ли он на принцип и вышвырнет Джоковича из страны либо не будет принимать больших решений и даст ему сыграть... Весомые аргументы были за оба решения, но министр выбрал радикальное. И хотя здесь есть к чему придраться, основания для того, чтобы «зачехлить» серба, у властей Австралии были веские.

Главное основание — правила, которые были установлены ещё полгода назад и о которых знали все теннисисты: на Australian Open смогут сыграть только вакцинированные игроки. Если ты не вакцинировался, то должен иметь официальный и законный медотвод: либо беременность, либо проблемы со здоровьем (ишемия сердца, онкология и ряд других серьёзных заболеваний, которых у Джоковича нет), либо справку о перенесённом коронавирусе в последние три месяца.

За последний пункт юристы Новака и зацепились, предоставив документы о том, что их клиент переболел ковидом c 16 декабря, но это только усугубило ситуацию. Ведь если он действительно заболел в тот день (а об этом вообще не было никакой информации ни в СМИ, ни в соцсетях), то почему тогда 17 и 18 декабря он принимал участие в публичных мероприятиях в Белграде, устраивал фотосессии, встречался с детьми без всякой социальной дистанции и масок? На этот вопрос убедительного ответа Новак так и не дал, об этом спросили у брата теннисиста, тот запаниковал и резко закончил пресс-конференцию.

Получается, что документы были либо подделаны и Джокович ничем не болел, либо он умышленно нарушил правила самоизоляции. А это ещё хуже, за это можно оказаться за решёткой сроком на три года.

В итоге власти Австралии решили показать мускулы и не пускать в страну лучшего теннисиста мира, несмотря на то что тремя днями ранее суд разрешил ему въехать и даже тренироваться на кортах Australian Open. Но тогда судья удовлетворил апелляцию Новака на аннулирование визы по процессуальным причинам: в аэропорту Мельбурна у серба не хватило времени на предоставление всех документов. Претензии по существу как были, так и остались.

Есть в этом и политический момент. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил решение своего подчинённого интересами граждан.

Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких. Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр, — приводит его слова The Guardian.

Новак Джокович Patrick Hamilton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой главный вывод можно сделать из всей этой ситуации? Пожалуй, такой: правила нужно уважать, даже если ты первая ракетка мира и мировая звезда. Если ты решил пойти обходными путями, то как раз из-за того, что ты — Джокович, а не условная 100-я ракетка мира, твой случай будут рассматривать под микроскопом и зацепятся за любой повод тебя завернуть. Можно как угодно относиться к вакцинации, но если ты профессиональный теннисист, который перемещается по миру 11 месяцев в году, проще соблюдать правила, чем выставлять себя самым умным.

Пропуск Australian Open не самое страшное, что может случиться с Новаком из-за его антиваксерской позиции. Будет намного хуже, если ему выпишут трёхлетний бан на посещение страны за нарушение правил въезда, а это сейчас выглядит более чем вероятно. И одной Австралией дело может не ограничиться, сейчас почти в любой стране действуют аналогичные правила въезда. Джоковича могут вообще никуда не пустить, кроме Сербии и ещё нескольких стран. Новак ставит под удар всю карьеру.

Есть у этой истории и обратная сторона: австралийские политики тоже повели себя не лучшим образом. Сначала руководство Australian Open дало Джоковичу гарантии, что с его медотводом он сможет выступить на турнире. Он сделал всё, как ему сказали, но затем к делу подключились федеральные власти и всё переиграли. Новак пострадал из-за этой несогласованности. Он и его юристы считают, что всё сделали строго по инструкциям, а решение об аннулировании визы — чисто политическое — чтобы «не будоражить антиваксеров». И они имеют право так считать.

Впрочем, как к Джоковичу ни относись: как к жертве или как к обманщику, он — точно великий игрок. Даже если он объявит о завершении карьеры сегодня, то останется одним из трёх величайших теннисистов в истории, а возможно, самым великим. Его достижения говорят сами за себя, и никакие аннулирования виз на это не повлияют.

В отсутствие Новака Australian Open 2022 станет лишь более интригующим. Фаворитом номер один станет Даниил Медведев, а его основными конкурентами можно назвать как минимум шесть-семь игроков. Среди них Александр Зверев, Рафаэль Надаль, Андрей Рублёв, Денис Шаповалов, Янник Синнер. Неизвестно, в какой форме подошли к турниру Карлос Алькарас и Стефанос Циципас, но если в хорошей — то и они способны пройти до конца. В теннисе очень давно не было ситуации, когда на победу на «шлеме» в равной степени претендовало бы столько игроков. Возможно, время «большой тройки» уходит, но кто сказал, что от этого станет менее интересно?