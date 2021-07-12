«Не будоражить антиваксеров»: юрист объяснил, почему Джоковича депортируют

Адвокат Николас Вуд, представляющий интересы теннисиста Новака Джоковича, на заседании по апелляции против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука объяснил, почему австралийский политик аннулировал визу спортсмена. Федеральный суд в Мельбурне вёл прямую трансляцию заседания.

По мнению Вуда, решение министра обусловлено только опасением властей, что пребывание Джоковича может «взбудоражить антиваксеров» в Австралии. В качестве аргументов он привёл два высказывания серба за 2020 год.

Юрист назвал «иррациональным» факт, что не учитывается возможная реакция сторонников антипрививочного движения на высылку Джоковича из страны.

Вуд отмечает, что в заявлении министра иммиграции Австралии говорится о том, что Джокович соблюдал закон, а также не представляет серьёзного риска для общественного здоровья. Кроме того, спортсмен имеет естественный иммунитет, поскольку уже переболел коронавирусом.

Также защита настраивает на закрытии дела до понедельника. В этот день стартует Australian Open.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что теннисисту Новаку Джоковичу повторно отменили визу из-за той цены, которую заплатили австралийцы в ходе борьбы с пандемией COVID.

14 декабря стало известно, что Джоковичу снова аннулировали австралийскую визу. Такое решение принял министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук. 34-летнему спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время.

Джокович не вакцинировался от COVID-19, а австралийские власти установили правила, согласно которым в страну могут въехать только вакцинированные люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.