Стало известно, что может грозить Джоковичу за обман при въезде в Австралию

Теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за то, что он предоставил ложную информацию при въезде в Австралию, сообщает The Age.
По данным источника, теннисист
Согласно источнику, ложная информация при въезде является серьёзным нарушением, за которое могут присудить лишение свободы сроком до 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что Джоковича снова задержали в Мельбурне после того, как он выиграл суд и восстановил австралийскую визу, рассказала журналистка Ксения Павлович-Макатир со ссылкой на отца спортсмена. В данный момент первый номер мирового рейтинга проводит консультацию с юристами.