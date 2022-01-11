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Стало известно, что может грозить Джоковичу за обман при въезде в Австралию

Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за обман при въезде в Австралию
09:57, 11 января 2022
Стало известно, что может грозить Джоковичу за обман при въезде в Австралию Новак Джокович Фото: Oscar Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за то, что он предоставил ложную информацию при въезде в Австралию, сообщает The Age.

По данным источника, теннисист указал в декларации, что до въезда в Австралию он в течение 14 дней не посещал другие страны. Эта информация оказалась ложной. Спортсмен в тот период путешествовал по Сербии.

Согласно источнику, ложная информация при въезде является серьёзным нарушением, за которое могут присудить лишение свободы сроком до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Джоковича снова задержали в Мельбурне после того, как он выиграл суд и восстановил австралийскую визу, рассказала журналистка Ксения Павлович-Макатир со ссылкой на отца спортсмена. В данный момент первый номер мирового рейтинга проводит консультацию с юристами.

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