Скончался Василий Уткин: что он говорил перед смертью, последние цитаты

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Сегодня, 19 марта, в возрасте 52 лет скончался спортивный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин. Какие высказывания он делал перед смертью, о чем говорил и что обсуждал?

«Василий Уткин скончался сегодня днем в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Он был доставлен туда машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 16:01. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии», — сообщила Baza.

Смерть Уткина подтвердили в его клубе «Эгриси», а также представители шоу «Футбольный клуб».

«Друзья. Это правда. Васи больше нет с нами. Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека. Коллектив программы „Футбольный клуб“», — такой пост появился в Telegram-канале журналиста после его кончины.

О чем писал и говорил Уткин перед смертью

«О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989 года меня взяли на работу во „Взгляд“. 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А, по сути, могу», — написал Уткин 17 марта.

16 марта журналист прокомментировал первый гол российского полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Едрихен-штихен. Захарян забил. Посмотреть придется утром», — отметил он.

14 марта Уткин прокомментировал поражение «Интера» от «Атлетико» в серии пенальти в 1/8 Лиги чемпионов.

«Зализали, зализали Симоне Индзаги до сине-черных слюней. Ну ничего. Зато теперь можно хорошо отдохнуть, напитаться идеями. Сезон-то де-факто закончен. Бульдоги Чоло идут дальше», — подчеркнул он.

13 марта журналист отреагировал на отставку Владимира Ивича из «Краснодара».

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — обратил он внимание.

За день до этого Уткин высказал мнение о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне на фоне проблем в клубе.

«Вот увидите — „Краснодар“ себя найдет. Важно понимать про нынешний сезон — он продолжает себя искать. Опыт работы с Ивичем, у которого не харизматический, а скептический склад ума, сработает. В смысле борьбы за чемпионство очень интересный чемпионат», — писал он.

5 марта Уткин высказал свое мнение о ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом, который может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.

«Какую пословицу выбрать, чтоб начать разговор о Промесе? Про кривую дорожку, которая завела не туда, по смыслу вроде ок, но в случае Квинси Антона дорожка, скорее всего, была прямой. Запустили проблему с токсичным активом, остались без лидера на неопределенный срок. Срок определен только у самого актива и ждет его в Амстердаме. На стадионе зима прибила газон; ощущение, что, уезжая на сборы, „Спартак“ просто запер дверь и уехал, как дачник из летнего домика на зиму. Но ведь это не летний домик. Это домина. Вот почему на „Спартаке“ газон зима изувечила, а на „Динамо“ нет? Такие разные выдались зимы на Ленинградке и в Тушино, обалдеть просто», — писал журналист для «Советского спорта».

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