Составлен список украинских артистов, которые получили российский паспорт

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Регина Тодоренко, Анна Асти, Любовь Успенская

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила российское гражданство. Кто еще из украинских знаменитостей имеет паспорт РФ, получит ли его певица Ани Лорак?

Кто из украинских знаменитостей имеет российское гражданство

Певица Любовь Успенская, родившаяся в Киеве и имевшая паспорт США, недавно получила российское гражданство.

«Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — комментировала она.

Также недавно паспорт РФ получила телеведущая Регина Тодоренко. После начала спецоперации она была внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ей запрещен въезд в страну.

В 2023 году обладательницей паспорта РФ также стала исполнительница Анна Дзюба (Асти). В 2020 году она вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина и тогда получила вид на жительство. До 2023 года у Дзюбы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт.

При этом в конце 2021 года в интервью журналисту Ксении Собчак Асти заявляла, что ее все устраивало и она не собирается получать паспорт РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Асти

«У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила певица.

В 2018 году украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство.

«Россия для меня всегда была и есть добро, я очень счастлив стать гражданином России», — писал артист в микроблоге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Артист балета Сергей Полунин

Полунин отмечал, что он не на стороне «злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны». Танцовщик также написал в соцсетях слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что «правда за ним».

Украинский боксер Станислав Каштанов стал гражданином России в 2017 году.

«Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом там, в Донецке, но здесь все в перспективе, и я работаю для этого», — говорил он ТАСС.

Родившаяся в Донецке исполнительница Александра Чвикова (Алекса) получила российское гражданство в 2022 году.

«Ура, паспорт! Дали Конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», — сообщала артистка в соцсетях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Станислав Каштанов

Получит ли Лорак российский паспорт

СМИ сообщили, что Каролина Куек (Ани Лорак) подала заявление на получение гражданства России. По их данным, артистка готовилась получить паспорт РФ с осени 2022 года, когда Киев ввел против нее санкции из-за выступлений в России.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Лорак прошла «все необходимые проверки» и чиста перед Россией. При этом он порекомендовал исполнительнице выполнить важное условие перед получением российского паспорта — откровенно высказать позицию по спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Ани Лорак

«В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее. Нам сказали, что к ней вопросов нет. Скорее всего, она осознала, что часть своей жизни посвятила России, именно наша страна сделала из нее Ани Лорак», — сказал Бородин NEWS.ru.

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