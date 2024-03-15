Бородин назвал условие для получения Лорак гражданства России Глава ФПБК Бородин призвал Ани Лорак определиться с позицией по СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая в феврале подала заявление на получение гражданства Российской Федерации, прошла все необходимые проверки, сообщил NEWS.ru глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, все службы подтвердили, что артистка не замешана в финансировании ВСУ. При этом он отметил, что перед получением российского паспорта Лорак следует высказать четкую позицию по конфликту на Украине.

В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее. Нам сказали, что к ней вопросов нет. Скорее всего, она осознала, что часть своей жизни посвятила России, именно наша страна сделала из нее Ани Лорак, — сказал он.

Несмотря на это, Бородин призвал МВД проверить Ани Лорак повторно. Он также отметил, что ей необходимо публично заявить о своей позиции по СВО, отметив, что понимает ее мотивы.

Я знаю, почему она это делает. После моих обращений, когда ее начали проверять, ее вырезали из эфиров, в том числе НТВ, отменили концерты. Я, как певицу, ее понимаю. У нее коллектив, которому нужно платить зарплату, — объяснил глава ФПБК.

Бородин посоветовал Лорак занять пророссийскую позицию во избежание дальнейших проблем. Он также напомнил, что в России полно артистов, которые позиционируют себя как патриотов, но до сих пор не высказались об СВО. В пример он привел певицу Диану Арбенину и актера Данилу Козловского.

Ани Лорак в феврале подала заявление на получение гражданства Российской Федерации. Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта еще в 2016 году, но тогда представитель артистки заявил, что она не хочет менять гражданство.

Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того, как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Певица не стала критиковать СВО и подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, но именно в РФ она стала большой звездой.