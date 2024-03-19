Концерт на Красной площади 18 марта: как прошел, почему не было SHAMAN

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Зрители на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

18 марта на Красной площади в Москве состоялся митинг-концерт в честь десятилетия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации. Кто выступил на мероприятии, что сказал президент РФ Владимир Путин, почему не было певца Ярослава Дронова (SHAMAN)?

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что митинг-концерт посетило более 80 тысяч человек.

«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт „10 лет в родной гавани“, посвященный 10-й годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. В мероприятии принимает участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», ― заявила она.

Кто выступил на митинге-концерте

На митинге-концерте выступили Полина Гагарина, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Денис Майданов, Николай Расторгуев, Николай Басков, группа «Любэ» и другие артисты.

Почему на митинге-концерте не было SHAMAN

SHAMAN не появился на митинге-концерте, несмотря на то, что он является исполнителем патриотических композиций. Причина неизвестна.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что артист пропустил мероприятие из-за загруженности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Дронова считают сейчас чуть ли не человеком, который заново сделал популярным направление патриотической песни, что он чуть ли не номер один по патриотике. Но, знаете, тут есть обратная сторона медали. Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — объяснил он NEWS.ru.

По мнению продюсера, решение могло быть принято пиар-командой SHAMAN, а отказ от выступления полезен, «чтобы не замылить глаза», так как он участвует почти во всех патриотических мероприятиях. Рудченко также призвал не искать в ситуации подвох.

Что на митинге-концерте сказал Путин

На сцену выходил Владимир Путин. Российский президент назвал Крым стратегически важной территорией страны и поздравил собравшихся с юбилеем присоединения полуострова.

«Ровно 10 лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, я вспомнил, что Крым называли непотопляемым авианосцем. Но Крым — это не только стратегически важные территории, наша история и гордость. Это люди — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией», — сказал он.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Путин также отметил, что «путь Донбасса на родину оказался более тяжелым и трагичным».

«Присоединение новых территорий — это большое событие в истории государства», — считает российский лидер.

Кроме того, президент сообщил о восстановлении железной дороги, идущей из Ростовской области в ДНР. По его словам, в дальнейшем этот маршрут будет продлен до Крыма и станет еще одной альтернативой Крымскому мосту.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», — пообещал Путин.

Он добавил, что российский народ будет рука об руку идти дальше. Публика на Красной площади в ответ начала скандировать: «Россия! Россия!»

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