Звезды российской эстрады выступают на концерте на Красной площади Патриотические песни известных артистов звучат на концерте на Красной площади

Фото: Юлия Бубнова/ТАСС

На Красной площади начался митинг-концерт «10 лет в родной гавани», который посвящен 10-летней годовщине присоединения Крыма к России. На сцене уже выступил Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие известные российские артисты. Люди на него начали собираться еще в полдень и продолжают приходить до сих пор, передает корреспондент NEWS.ru с места событий.

Концерт открыл государственный академический хор имени Пушкина с песней «Матушка Россия». На Красной площади с патриотическими песнями уже выступили Сергей Жуков, группа RADIO TAPOK, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и Ирина Дубцова. Позже ожидаются выступления и других звезд российской эстрады: Николая Баскова, Григория Лепса и Николая Расторгуева.

Корреспондент NEWS.ru сообщает, что тысячи людей еще не зашли на Красную площадь, они стоят перед кордоном на входе. Охрана запускает людей группами по девять человек при плотном досмотре.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.