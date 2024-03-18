Елена Васильченко

В Крыму назвали самое важное достижение после воссоединения с Россией Константинов: сохранение единства народа Крыма стало самым важным за 10 лет в РФ

18 марта 2024 в 13:13

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Флаги и баннеры на праздничном мероприятии, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией