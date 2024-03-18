SHAMAN пропустил митинг-концерт с Путиным: что случилось на Красной площади

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

18 марта в Москве прошел митинг-концерт в честь десятилетия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации, на который люди начали собираться еще с обеда. На мероприятии выступил одержавший победу на выборах 2024 года президент России Владимир Путин и другие политики, претендовавшие на пост главы государства. Корреспонденты NEWS.ru рассказывают, как прошел концерт на Красной площади.

Как начинался концерт

С 12 утра понедельника сотни людей направлялись в сторону Красной площади. Координаторы собирали пришедших на митинг-концерт в группы, выдавали билеты и пропускали через полицейское оцепление.

Силовики внимательно досматривали каждого человека. Полиция выставила на пути к Красной площади двойные кордоны, перед которыми образовывались очереди из людей. Они могли так простоять до полутора-двух часов.

Среди пришедших на концерт было много студентов и пенсионеров, люди среднего возраста — рабочие и служащие различных организаций. В ожидании прохода на площадь молодые люди пели песни — от шансона и русского рока до мировой классики.

Одни пришли с шарфами в цветах российского флага, другие нарисовали на щеках буквы V. Как сказали представители полиции собравшимся, начало концерта было запланировано на 18:00. Люди из очереди относились друг к другу доброжелательно, общались и шутили.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

В ожидании начала акции собравшие ответили на вопросы корреспондентов NEWS.ru. Студент московского вуза Иван пришел на концерт с одногруппниками. Он сказал, что хочет послушать таких артистов, как SHAMAN, и многих других.

Кто выступал на концерте

Митинг-концерт на Красной площади «10 лет в родной гавани», посвященный 10-летней годовщине присоединения Крыма к России, начался около 17:00. В начале мероприятия выступил государственный академический хор имени Пушкина с песней «Матушка Россия».

На Красной площади также пели Полина Гагарина, Сергей Жуков, группа RADIO TAPOK, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ, Ирина Дубцова и многие другие.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Жуков на Красной площади во время митинга-концерта, посвященного 10-летию воссоединения России и Крыма

По состоянию на 19:00 мск, как сообщали корреспонденты NEWS.ru, тысячи людей еще не зашли на Красную площадь и стояли перед кордоном на входе. Охрана запускала людей группами по девять человек, досматривая каждого зрителя.

К семи вечера толпа желающих попасть на площадь сократилась до двух-трех сотен человек. Некоторые люди включали трансляцию концерта на смартфонах, пытаясь отследить выступления артистов.

Многие ждали увидеть SHAMAN и услышать вживую его хиты «Встанем» и «Я русский», но исполнитель по неизвестным причинам так и не выступил на концерте.

Что сказал на митинге Путин

Примерно в 19:20 на митинге-концерте выступил глава государства Владимир Путин. Он назвал Крым «стратегически важной территорией» России и поздравил собравшихся с юбилеем присоединения полуострова.

«Ровно 10 лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, я вспомнил, что Крым называли непотопляемым авианосцем. Но Крым — это не только стратегически важные территории, наша история и гордость. Это люди — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией», — сказал со сцены Путин.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Глава государства добавил, что «путь Донбасса на родину оказался более тяжелым и трагичным». «Присоединение новых территорий — это большое событие в истории государства», — добавил Путин.

Глава государства также заявил о восстановлении железной дороги, идущей из Ростовской области в ДНР. В дальнейшем этот маршрут будет продлен до Крыма и станет еще одной альтернативой Крымскому мосту.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», — сказал Путин.

Как добавил глава государства, народ России будет рука об руку идти дальше. Путин отметил, что это не на словах, а на деле делает граждан сильнее. Публика на Красной площади начала скандировать: «Россия! Россия!»

Что говорили бывшие кандидаты в президенты

Вместе с Путиным на одной сцене присутствовали его конкуренты по президентским выборам — Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»).

«Я никогда не забуду чувство гордости за свою страну и своего президента 10 лет назад», — высказался Даванков со сцены.

Слуцкий также поздравил Путина с очередным сроком на посту главы государства. Он назвал победу соперника исторической и отметил, что многие члены его партии на выборах голосовали за действующего президента. «Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату. Отдали много, себе осталось меньше», — подчеркнул председатель партии.

Он добавил, что разница в результатах на выборах между остальными кандидатами не имеет значения. Как напомнил Слуцкий, она составила менее 1%. По словам лидера ЛДПР, благодаря Путину «Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России».

Харитонов закончил выступление, проскандировав: «Россия — Крым — Родина одна». После бывшие кандидаты в президенты вчетвером спели со сцены гимн РФ.

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