Люди на Красной площади скандируют «Россия» перед началом митинга-концерта Люди скандируют «Россия» перед концертом-митингом на Красной площади

Фото: NEWS.ru

Сотни людей начали собираться на митинг-концерт на Красной площади еще с полудня, передает с места событий корреспондент NEWS.ru. Мероприятие приурочили к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России. Москвичи, которые пришли на Красную площадь, поют песни из мультфильма «Бременские музыканты» и скандируют «Россия».

Наблюдаю обстановку: сколько здесь людей, как им нравится это мероприятие. Они все так на него стремятся, видно сразу. Это очень воодушевляет. Я в предвкушении очень сильном, — сказал NEWS.ru москвич Сергей Кринских.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru с места событий, перед входом координаторы собирают пришедших в группы, выдают им билеты и направляют через полицейское оцепление. Служащие полиции внимательно досматривают каждого человека, но при этом действуют предельно корректно и даже с юмором. Для пропуска на площадь выставлены двойные кордоны, перед которыми образовывались заторы. Люди стояли в очереди на входе до полутора-двух часов.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.