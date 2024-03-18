«Ощущения воодушевляющие»: на Красной площади начал собираться митинг Москвичи начали собираться на митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма

Фото: NEWS.ru

Люди начинают собираться на митинг-концерт, который пройдет на Красной площади, передает с места событий корреспондент NEWS.ru. Мероприятие приурочено к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России. Москвичи, которые пришли на Красную площадь, поют песни из мультфильма «Бременские музыканты» и ждут начала праздника.

Наблюдаю обстановку: сколько здесь людей, как им нравится это мероприятие. Они все так на него стремятся, видно сразу. Это очень воодушевляет. Я в предвкушении, — сказал NEWS.ru москвич Сергей Кринских.

Студентка Строгановской академии Дарья Борисова сообщила NEWS.ru, что она пришла сюда по приглашению из своего вуза. Как рассказала девушка, ощущения у нее «очень воодушевляющие».

Попали мы сюда с вузовского мероприятия. Все организовал вуз, Строгановская академия. Ощущения очень воодушевляющие, вдохновляющие. Мешает только холод и бесконечные очереди, — говорит Дарья Борисова.

На митинг-концерт пришли и студенты из Азербайджана. Один из них, Тамерлан, рассказал NEWS.ru, что пришел на Красную площадь с товарищем, чтобы насладиться концертом.

Пришел поддержать от имени университета данное мероприятие. Хорошая погода, хорошее место, хорошее время. Пришли с товарищем провести время здесь хорошо, насладиться концертом, — добавил Тамерлан.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.