«Нас ведут к войне»: контракт «Боруссии» и Rheinmetall шокировал Германию

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Немецкий концерн Rheinmetall, поставляющий оружие и бронетехнику ВСУ, стал спонсором дортмундской «Боруссии». Как на это отреагировали фанаты клуба, что известно о связи Rheinmetall с Третьим рейхом?

Что известно о контракте «Боруссии» с Rheinmetall

Соглашение дортмундской «Боруссии» с Rheinmetall рассчитано на три года. В рамках сотрудничества концерн сможет использовать «широкое рекламное пространство» и проводить разные мероприятия на стадионе.

Впервые логотип Rheinmetall разместят во время подготовки «Боруссии» к финалу Лиги чемпионов, где соперником немецкой команды станет мадридский «Реал». Как сообщает газета Handelsblatt, логотипа на игровой форме не предусмотрено.

«Безопасность и оборона — фундаментальные краеугольные камни нашей демократии. Именно поэтому мы считаем правильным решение внимательно изучить то, как мы защищаем эти краеугольные камни. Особенно сегодня, когда мы каждый день видим, как необходимо защищать свободу в Европе. Мы должны справиться с этой новой нормальностью. Мы с нетерпением ждем партнерства с Rheinmetall и, как дортмундская „Боруссия“, сознательно открываем себя для диалога», — заявил председатель правления клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Как отреагировали фанаты «Боруссии» на контракт с Rheinmetall

Лидер околофутбольной группировки Unsere Kurve заявил, что моральные стандарты в футбольном бизнесе пали, а сделка установила новый уровень по шкале жадности и антигуманизма.

По мнению болельщика «Дортмунда» под ником FS, «Боруссия» официально отказалась от своего морального кодекса ради «кровавых денег сионистов». В данном контексте он упомянул эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.

«Оружейная компания [Rheinmetall], которая получает прибыль от многих войн в мире, включая продолжающуюся агрессию против невинных палестинцев, совершенную Израилем с помощью Rheinmetall. Этому спонсорству нет оправдания, оружейная компания, во-первых, не занимается спортом. Во-вторых, деньги, полученные от этого партнерства, будут зависеть от того, сколько палестинцев было хладнокровно убито. Сколько оружия Rheinmetall было потрачено на невинных детей, чтобы компания могла получить больше прибыли и использовать эти кровавые деньги для подписания сделок с BVB [„Боруссией“]. Это позор, всем, кто принимал это решение, должно быть стыдно за себя до конца своей жизни. И вообще не следует предлагать путь обратно в спорт. В их число входит Ханс-Йоахим Вацке, который, очевидно, является главной движущей силой этого партнерства. Сионист в душе, которого не волнует ничего, кроме денег, даже ценой морали. Будучи фанатом дортмундской „Боруссии“ на протяжении целых десяти лет, я невероятно шокирован и разочарован этим решением. Как и большинство болельщиков „Боруссии“. Это уже не тот клуб, который мы любили годами», — написал фанат в Twitter (X).

Другой поклонник «Боруссии» выразил мнение, что этим контрактом немцев медленно готовят к войне.

«Нас медленно ведут к войне. Тот, кто этого не понимает, потерял контроль над своей жизнью!» — пишет Zeitenspringer в Twitter (X).

Кроме того, болельщики припомнили нацистское прошлое Rheinmetall и провели параллели с современными поставками техники на Украину. Фанаты предлагают «показать руководству клуба красную карточку» и призывают к протесту у офиса «Боруссии».

«Я потрясен, никогда не думал, что „Боруссия“ рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена», — сказал управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер.

В свою очередь пацифистская группа «Немецкое общество мира — Объединенные противники войны» распространила петицию с требованием отменить сделку.

«Производитель, который получает прибыль от создания оружия, способного убивать и ранить людей, разрушать целые районы, не должен быть спонсором „Дортмунда“. Этим футбольный клуб топчет свои ценности. Особенно в сезон, когда доходы от Лиги чемпионов растут, клуб не должен в этом нуждаться», — считают авторы инициативы.

Фото: Jargen Fromme/firo Sportphoto/Global look Press

«Деньги не пахнут»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru назвал странным решение «Боруссии» заключить контракт с Rheinmetall. Он подчеркнул, что «деньги не пахнут».

«С точки зрения этики, мне кажется, это странное решение. В непростое время подписать контракт с компанией, которая сейчас производит вооружение. Rheinmetall — крупный концерн, который много что делает, в том числе гражданское оборудование, технику, станки. Как говорится, деньги не пахнут. Хотя это внутреннее дело клуба», — пояснил Свищев.

По мнению депутата, странно говорить, что спорт выступает за мир, когда компания, активно участвующая в украинском конфликте и производящая вооружение, является спонсором одного из футбольных клубов в Германии.

«Мы говорим, что спорт — за мир. Некоторые страны и команды отстраняют от международной спортивной жизни, потому что их страны вовлечены в конфликт. При этом очень странно, что компания, производящая вооружение и активно участвующая в конфликте, является спонсоров одного из любимых клубов Германии», — констатировал парламентарий.

Что известно о концерне Rheinmetall

Концерн Rheinmetall во время Второй мировой был частью Reichswerke Hermann Göring — крупнейшего промышленного конгломерата нацистской Германии в 1937–1945 годах. Руководил Reichswerke один из ближайших соратников и пособников Адольфа Гитлера Герман Геринг.

Сейчас Rheinmetall поставляет для ВСУ бронетранспортеры Fuchs, строит заводы по производству снарядов, танков на Украине. По данным сайта GlobalData, компания увеличила рост продаж и свою капитализацию благодаря контрактам с Министерством обороны Украины.

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