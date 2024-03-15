В Госдуме объяснили желание Rheinmetall строить заводы в зоне СВО Депутат Журавлев: в Rheinmetall знают, что их заводы на Украине уничтожат

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Руководство германского оружейного концерна Rheinmetall прекрасно знает, что их заводы на Украине уничтожат, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев. По его словам, компания на самом деле не собирается строить анонсированные четыре предприятия. Он предположил, что промышленный гигант планирует лишь получить немецкие бюджетные средства и списать их после разрушения объектов в ходе боевых действий.

У Rheinmetall есть возможность рассовывать деньги немецких налогоплательщиков по карманам, вообще ничего не производя. По бумагам — четыре завода, а на деле и строить ничего не надо, потом все можно списать как разрушенное ударами. Отличная схема, они прекрасно знают, что реальные цеха непременно уничтожат. Поэтому, скорее всего, они просто поделят немецкие бюджетные средства. И это для них будет лучшим вариантом, — отметил Журавлев.

Ранее стало известно, что западные правительства и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после окончания спецоперации. По данным Европейского инвестиционного банка, на восстановление страны может потребоваться более триллиона долларов. Ряд частных инвесторов уже вкладывают средства в Украину: например, турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные больницы.

Для восстановления инфраструктуры потребуется около 3,5 млн тонн стали в течение 5–10 лет. Компания Metinvest заявила о готовности удовлетворить этот спрос. Оборонный концерн Rheinmetall же планирует создать предприятие по производству артиллерийских боеприпасов.