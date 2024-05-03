Мощный пожар уничтожает оборонный завод в Берлине: может ли быть диверсия?

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

В Берлине полыхает завод оборонно-промышленной компании Diehl, которая производит снаряды, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Что известно о ЧП, может ли этот пожар быть диверсией?

Что известно о пожаре на заводе Diehl в Берлине

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl Metal Applications, пишет издание B.Z. — Berlin. Как отмечается, в здании есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей. По информации журналистов, в воздух попал токсичный дым.

Четыре этажа здания уже полностью сгорели, приводит издание слова представителя пожарной службы Берлина Адриана Вентцеля. Часть сооружения обрушилась. По словам Вентцеля, пожар больше невозможно взять под контроль изнутри.

«Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди», — говорит Вентцель.

Согласно последним данным СМИ, к горящему в Берлине предприятию оборонно-промышленного концерна Diehl подтягиваются дополнительные пожарные расчеты. Район ЧП оцеплен, ближе к заводу полицейские никого не пускают.

Согласно информации немецкого издания Bild, на горящем заводе Diehl хранились серная кислота и цианид меди, есть риск образования цианистого водорода.

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Что производили на горящем в Берлине заводе

Как передают СМИ, компания Diehl производит ЗРК IRIS-T, реактивные снаряды GMLRS, в том числе для нужд украинской армии, а также различные боеприпасы и системы обнаружения и связи. В марте США объявили, что в новый пакет помощи Киеву как раз войдут GMLRS для РСЗО HIMARS.

Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что комплексы IRIS-T желает получить президент Украины Владимир Зеленский.

«Полыхает берлинский завод оружейной компании Diehl, производящей системы ПВО, в частности комплексы IRIS-T, которые так ждет Зеленский», — пишет ресурс.

При этом источник Bild заявляет, что горящее здание никак не связано с производством оружия. По его словам, это металлургический завод, где проводят рафинирование и гальванизацию металлов.

Завод в Берлине подожгли?

Военкор Александр Коц не исключает, что пожар на заводе Diehl в Берлине может быть диверсией. Журналист напомнил, что ранее подожгли летний домик главы крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера.

«В Германии кто-то сжег оборонный завод. Пожар в Берлине с токсичным дымом произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, пишут местные СМИ. Diehl в числе прочего производит системы ПВО IRIS-T. Чуть ранее, напомним, левые радикалы подожгли дачу председателя правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Совпадение? Не думаем», — пишет Коц в своем Telegram-канале.

Он также отмечает, что из-за помощи Берлина Киеву уровень жизни в Германии падает, в связи с чем возможны акции «гражданского неповиновения».

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

«Далеко не всем немцам по душе политика их властей, втягивающая страну в чужую войну. Из-за этой политики уровень жизни германского населения уже второй год стремительно падает. Конечно, вряд ли дисциплинированные немцы решатся начать полноценную партизанщину. Но подобные акции „гражданского неповиновения“ будут проводиться и в будущем», — констатирует военкор.

Что известно о поджоге дома главы Rheinmetall

1 мая стало известно, что в Хермансбурге (Нижняя Саксония) неизвестные подожгли летний домик главы Rheinmetall Армина Паппергера. По данным Bild, к этому могут быть причастны левые экстремисты. Они опубликовали в Сети заявление, в котором обвинили компанию в огромных прибылях из-за поставок танков на Украину.

Активисты объяснили свои действия тем, что Rheinmetall является «одним из бенефициаров Zeitenwende» («поворотный момент»; в 2022 году это слово было выбрано Обществом немецкого языка словом года и связано с началом СВО на Украине). Они полагают, что концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью».

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — говорится в заявлении активистов.

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