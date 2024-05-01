В Варшаве сотни человек вышли на «Марш мира» против поддержки Украины

Несколько сотен человек вышли на антивоенное шествие в центре Варшавы, сообщает РИА Новости. Мероприятие под названием «Марш мира» направлено против вовлечения Польши в украинский конфликт.

Протестующие пришли с флагами страны и плакатами с лозунгами: «Это не наша война», «Нет войне». Участники демонстрации также призывают остановить поставки вооружения и техники ВСУ. Кроме того, звучат протесты против «американизации Польши».

Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины, — заявил один из организаторов марша Лешек Сыкульский.

Ранее в Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ. Уточняется, что ситуация произошла на пограничном пункте «Зосин — Устилуг».

Кроме того, в марте в Польше прошла очередная акция протеста местных фермеров, выступающих против свободного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в страну. Она стала одной из самых масштабных за все время выступлений аграриев против продовольствия с Украины, которое лишает их заработков. Протестующие заблокировали основные выезды из Варшавы тракторами и другой техникой. Фермеры перед этим обещали «парализовать страну», перекрыв более 270 дорог.