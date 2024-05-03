Оборонный завод в Берлине выпустил в воздух токсичный дым из-за пожара

Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Берлине произошел пожар на заводе Diehl Metal Applications, участвующем в производстве систем ЗРК IRIS-T, пишет издания B.Z. — Berlin. Как отмечается, в здании есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей. Отмечается, что в воздух попал токсичный дым.

Четыре этажа здания уже полностью сгорели, приводит издание слова представитель пожарной службы Берлина Адриана Вентцеля. Часть здания обрушилась. По его словам, пожар больше невозможно взять под контроль изнутри.

Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди, — говорит Вентцель.

Накануне крупный пожар произошел на заводе в Перово. К месту запрашивали несколько вертолетов. Площадь пожара стремительно росла и в какой-то момент составила 2,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности было сброшено 235 тонн воды за 33 вертолетных захода. Ликвидацией огня занимались 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

Руководство предприятия выразило мнение, что возгорание могло произойти по инициативе конкурентов. В пожаре сгорели чертежи, оборудование и заготовки на общую сумму в 100 млн рублей. Никого из работников производства в момент ЧП внутри не было.