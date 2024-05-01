«Это не наша война»: Европа взбунтовалась против Украины

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие с транспарантом с надписью «Польша за мир»

Жители европейских стран начали протестовать против передачи вооружений Украине, активисты устраивают митинги и поджоги. Что случилось в Германии и Польше, как пострадала крупнейшая немецкая оружейная компания?

Что известно о поджоге дома главы Rheinmetall

1 мая стало известно, что в Хермансбурге (Нижняя Саксония) неизвестные подожгли летний домик главы крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Bild. К этому могут быть причастны левые экстремисты. Они опубликовали в Сети заявление, в котором обвинили компанию в огромных прибылях из-за поставок танков на Украину.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в летнем домике Армина Паппергера», — цитирует Bild заявление радикалов.

Активисты объяснили свои действия тем, что Rheinmetall является «одним из бенефициаров Zeitenwende («поворотный момент»; в 2022 году это слово было выбрано Обществом немецкого языка словом года и связано с началом СВО на Украине). Они полагают, что концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью».

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — говорится в заявлении активистов.

В заявлении радикалы потребовали также освободить участницу немецкой группировки «Фракция Красной армии» (RAF) 65-летнюю Даниэлу Клетте, арестованную в феврале. Клетте более 30 лет скрывалась от правосудия.

Немецкие спецслужбы начали расследование, подлинность опубликованного заявления проверяется.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн в том числе выпускает БМП Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2. Продукция предприятия поставлялась на Украину.

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press Армин Паппергер

Что известно о протестах в Польше

1 мая в центре Варшавы несколько сотен человек участвуют в шествии против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. «Марш мира» организовали несколько местных антивоенных движений. Митингующие собрались в районе креста Траугутта.

Участники акции скандируют: «Это не наша война». Манифестанты требуют прекратить поставлять вооружение и военную технику Украине.

«Сегодня наши танки — завтра наши дети», «Стоп американизации Польши» — гласят лозунги на транспарантах.

Как отметил один из организаторов марша Лешек Сыкульский, присутствующие скептически относятся к тому, что Варшава оказывает военную и финансовую помощь киевским властям.

«Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — заявил он.

Что известно о последнем пакете военной помощи Украине

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Это произошло спустя более чем полгода согласований в конгрессе.

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства. Также $26 млн будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

Тогда же Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет помощи Киеву на $1 млрд: это зенитные ракеты Stinger; ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; боевые машины пехоты Bradley; противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поставить Киеву столько тактических ракет ATACMS, сколько будет возможность.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Зенитные ракеты Stinger

«Ну, мы предоставим столько [этих] средств [поражения], сколько сможем», — сказал Остин.

1 мая Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что на сегодня некоторые западные страны уже предоставили Украине вооружение с разрешением бить по территории России. Дипломат признала, что государства меняют отношение к передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения в РФ.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», — признала Браже.

Латвийский министр добавила, что о снятии данных ограничений не говорилось публично. По мнению Браже, лучше не обсуждать такое вслух. Дипломат также считает, что Украина имеет право наносить ответные удары по объектам на территории России.

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