«ВС РФ доминируют на поле боя»: на Западе рассказали, как Путин изменил СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung признала, что президент России Владимир Путин выбрал верную стратегию ведения СВО, которая теперь приносит плоды. Что отметили журналисты, каким образом российский лидер поменял ход спецоперации?

Какую стратегию выбрал Путин

Как подчеркивается в материале Neue Zürcher Zeitung, в первый год специальной военной операции российская армия столкнулась с рядом проблем, среди которых «успешное сопротивление украинцев», потери взятых территорий и «другие просчеты». Несмотря на это, Путин не сдавался, а «сопротивлялся» и извлекал уроки из происходящего, пишет СМИ.

«Постепенно его армия исправляла свои недостатки и сумела использовать свои сильные стороны. Например, свое превосходство в воздухе», — отмечают авторы статьи.

Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации, и теперь Вооруженные силы России доминируют на поле боя, указывает Neue Zürcher Zeitung.

«Россия также быстро перешла на военную экономику и в настоящее время производит больше оружия, чем ей нужно на Украине. Теперь российские вооруженные силы доминируют на поле боя. <...> Путин — стратег», — пишет издание.

Кроме того, добавили в публикации, российский лидер правильно учел слабости Запада в этом вооруженном противостоянии, такие как «хрупкая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики».

Также газета Neue Zürcher Zeitung упомянула канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Издание отмечает, что Шольц «будто бы боится возмездия Путина», а Макрон «впадает в ярость», заявляя о вводе сухопутных войск на Украину.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Но за словами не следуют действия. То, в чем у Макрона слишком много самосознания, Шольцу не хватает. Вместе эти двое — воплощение европейской неразберихи», — констатирует СМИ.

Тем временем американское издание New York Times пишет, что ВС РФ, согласно прогнозу Вашингтона, продолжат добиваться успехов на ряде направлений в зоне СВО в преддверии 9 Мая. СМИ ссылается на некую «конфиденциальную военную оценку». NYT также приводит слова высокопоставленного чиновника, который считает, что ВСУ «не развалятся полностью».

Как Запад недооценил Путина

Страны Запада сильно недооценили степень влияния Путина в мире, заявил 1 мая в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, сегодня российский лидер по силе и популярности превосходит президентов Джо Байдена, Эммануэля Макрона, канцлера Олафа Шольца и премьера Джастина Трюдо.

«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца, вместе взятых», — отметил Джонсон.

По мнению аналитика, Запад, не осознавая или не принимая этого факта, оказался оторван от реальности. На это в том числе указывают надежды США и ЕС, что мировое сообщество отвернется от Путина из-за санкций, добавил Джонсон. Он подчеркнул, что этого не произойдет.

В чем преимущество Путина

Путин имеет несопоставимо большее влияние на Ближнем Востоке, чем США, заявил в Twitter (Х) американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, репутация Вашингтона в регионе сильно пострадала и теперь Штаты выглядят «смешными».

«Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. <...> Мы выглядим смешно, в то время как Россия — могущественно», — сказал Макгрегор.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Какой сигнал Путин направил Западу

Россия глумится над странами Запада, организовывая в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, сообщал Daily Express. Британское издание отметило, что это особенно примечательно на фоне многомиллиардной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Владимир Путин направил Западу провокационный сигнал всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить Украине еще миллиарды долларов военной помощи. Чиновники Владимира Путина наносят последние штрихи на публичную выставку трофейного оружия НАТО в Москве», — писало СМИ в конце апреля.

Выставка трофейной техники открылась 1 мая в парке Победы на Поклонной горе. Немецкая газета Bild прокомментировала это событие, заметив, что танку Leopard 2 производства ФРГ согнули ствол многотонным грузом.

«Путин заставил немецкие танки прогнуться», — констатировало издание.

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