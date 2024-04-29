«Мы выглядим смешно»: полковник США раскрыл, в чем Путин выигрывает Полковник в отставке Макгрегор: Путин имеет большое влияние на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин имеет несопоставимо больше влияния на Ближнем Востоке, чем США, заявил в Twitter (Х) полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, репутация Вашингтона в регионе сильно пострадала и теперь Штаты выглядят смешными.

Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. <...> Мы выглядим смешно, в то время как Россия — могущественно, — сказал Макгрегор.

До этого Дуглас Макгрегор отметил, что подразделения Вооруженных сил России разгромили украинскую армию, оснащенную лучшими западными образцами вооружений. Странам Запада не удалось добиться победы Украины, так как ВС РФ стали сильнее, чем до начала специальной военной операции, считает он.

Макгрегор также подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы между Россией и США началась война. По его словам, в настоящее время российская армия имеет больше возможностей для ведения боя с американскими войсками.

Аналитики британского издания The Guardian ранее констатировали, что Владимир Путин уже одержал победу на Украине. Это, как полагают эксперты, произошло в тот момент, когда западные державы сконцентрировали свое внимание на конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, успеху российской армии способствует ее преимущество в личном составе и военной технике.