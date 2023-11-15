В Великобритании заговорили о победе Путина на Украине The Guardian: Путин уже победил на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин победил на Украине, отмечает британская газета The Guardian. Это произошло в тот момент, когда западные страны сфокусировали свое внимание на ближневосточном конфликте. В подкасте издания отмечается, что российские силы обладают преимуществом как в личном составе, так и в военной технике.

Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне, — отметили журналисты.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следовало бы приготовиться к тому, что Украина не сможет победить Россию «в ближайшее время». Он предположил, что поддержка Украины со стороны США может резко снизиться. Тогда, по его словам, Евросоюзу предстоит «двойное испытание».

При этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор называет развязывание конфликта на Украине ключевой ошибкой действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, это решение поставило Украину на грань уничтожения. Это обусловлено тем, что ВСУ понесли значительные потери в личном составе. Он уверен, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет не только Байден, но и члены Конгресса США.