Победы Украины не будет: что сказал Боррель, сократит ли Запад поддержку Боррель предупредил Европу, что США сократят помощь Киеву

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Страны Евросоюза должны приготовиться к тому, что Украина не сможет победить Россию «в ближайшем времени», объявил Жозеп Боррель. Что сказал глава евродипломатии, сократится ли поддержка Киева со стороны Запада, что об этом говорят на Украине?

Кто победит на Украине, что сказал Боррель

Выступая перед конгрессом Партии европейских социалистов (PES), Боррель объявил, что у Европы «много проблем».

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где перспективы скорой победы нет», — объявил европейский чиновник.

Жозеп Боррель предположил, что поддержка Украины со стороны США может резко снизиться. Тогда, по его словам, Евросоюзу предстоит «двойное испытание».

«Мы, европейцы, у которых есть для этого возможности, должны быть политически и материально готовы к тому, чтобы помогать Украине, и даже [в этой поддержке] занять место Соединенных Штатов если, что вполне возможно, их поддержка сократится», — заявил Боррель в видеообращении к партии.

Боррель заверил, что единая Европа «выполнила свои обязательства» — как в области поддержки Киева, так и в «мощном символизме», который, по словам чиновника, проявился в том, что спустя полтора года после запроса украинских властей Брюссель готов начать переговоры по евроинтеграции Украины.

«Мы должны оставаться едины и готовиться к более длительному конфликту, чем думала Россия. Конфликта, в котором [Москва] никогда не сможет победить, однако чье окончание [конфликта] может быть отсрочено», — объявил Боррель.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press Жозеп Боррель

Что думают об этом в Европе

Новый пакет европейской военной помощи Украине стоимостью в €20 млрд, анонсированный Евросоюзом, не был принят из-за сопротивления нескольких стран, сообщили источники Reuters. Против выступила Германия, которой также не нравится план предоставить Киеву €50 млрд в виде экономической помощи. Венгрия блокирует помощь, однако в Брюсселе сообщили Reuters, что «Киев получит европейскую помощь так или иначе», тогда как венгерское руководство «испытывает свою удачу, когда пытается держать всех в заложниках».

Планы по интеграции Украины в Евросоюз, озвученные руководством ЕС, также вызвали в Европе негативные оценки. Французский консервативный политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», предложил «уступить Украине место Франции в ЕС», чтобы не быть соседями с «самой коррумпированной страной» в одном блоке. В Германии также предсказывают «крах Евросоюза» из-за экономического шока в случае немедленного вступления Украины.

Планы Брюсселя ввести против России новый, 12-й по счету пакет санкций не смогли представить 11 ноября. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, который сообщил об этом на брифинге в Брюсселе, указал, что санкционный пакет могут представить «очень скоро», но это не означает будущий месяц.

Почему США сокращают поддержку Киева

Предупреждение Борреля о сокращении поддержки со стороны США прозвучало на фоне соответствующих заявлений из Вашингтона. У США на фоне бюджетного кризиса заканчиваются средства на поддержку украинской армии и руководства, заявила помощник главы USAID Эрин Макки. Аналогичные заявления сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, по словам которой, у американского военного ведомства остался $1 млрд на поддержку ВСУ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также признавала, что администрация Байдена старается сократить расходы на Украину.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — указала она.

Между тем президент Джо Байден ранее запросил у Конгресса США $106 млрд на военную помощь Украине и Израилю. Большая часть этой суммы предназначена для обеспечения помощи Украине. Байден называл это «разумными инвестициями» и обещал загрузить заказами военные заводы в США.

При этом Конгрессу США до сих пор не удалось согласовать бюджет правительства на следующий финансовый год: в настоящее время потребности правительства обеспечиваются в рамках временного бюджетного решения, действие которого закончился 15 ноября. На фоне всех данных факторов рейтинговое экономическое агентство Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного.

Признал ли Евросоюз победу России на Украине

На заявления Борреля ответила в своем Telegram-канале спикер российского МИД Мария Захарова.

«Апрель 2022-го, глава евродипломатии Боррель: „Эта война должна быть выиграна на поле боя“. Ноябрь 2023-го, глава евродипломатии Боррель: „Украина не сможет одержать победу над Россией „в ближайшем будущем““. Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — задала вопрос Захарова.

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