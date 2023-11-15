В США объяснили, как Байден поставил Украину на грань уничтожения Полковник Макгрегор назвал конфликт на Украине главной ошибкой Байдена

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Развязывание конфликта на Украине является ключевой ошибкой действующего президента США Джо Байдена, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, это решение главы государства поставило Украину на грань уничтожения. Это обусловлено тем, что ВСУ понесли значительные потери в личном составе.

Самым глупым решением администрации Байдена <...> стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается, — написал Макгрегор.

Полковник также считает, что ответственность за сложившуюся на Украине ситуацию несет не только Байден, но и члены Конгресса США. Ошибочное решение американских политиков привело к гибели сотен тысяч солдат украинской армии, подытожил Макгрегор.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что главной проблемой украинской армии в настоящее время является нехватка боеприпасов и оружия. По его словам, дефицит снарядов вынуждает командование ВСУ перераспределять силы, ослабляя давление на российские позиции на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Кнутов считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на властях Украины, но и на офицерах Пентагона, которые не сумели просчитать итоги контрнаступления.