На Западе заметили зловещее предупреждение от Путина на фоне помощи Украине DE: Россия глумится над Западом выставкой трофейной техники НАТО

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Трофейная военная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе СВО, в парке Победы на Поклонной горе

Россия глумится над странами Запада, организовывая в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет Daily Express. Британское издание отметило, что это особенно примечательно на фоне многомиллиардной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Владимир Путин направил Западу провокационный сигнал всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить Украине еще миллиарды долларов военной помощи. Чиновники Владимира Путина наносят последние штрихи на публичную выставку трофейного оружия НАТО в Москве, — сказано в материале.

Минобороны России организует в парке Победы на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и военной техники, взятых российскими военнослужащими в ходе военной спецоперации. Для посетителей будут представлены более 30 образцов из 12 стран Запада, включая США, Великобританию, Германию, Францию. Выставка откроется 1 мая.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.