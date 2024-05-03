Стало известно о «культе» Путина среди африканских стран Африканист Корендясов: Путин в Африке — защитник идеи национального суверенитета

Фото: President Of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Путин

Сегодня в Нигере велик «культ» президента России Владимира Путина как защитника идеи национального суверенитета и равноправия, заявил NEWS.ru бывший посол СССР и РФ в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. По его словам, суверенитет для Ниамея — «святое дело, вопрос человеческого достоинства».

В России нигерцев больше всего привлекает ее политика в защиту суверенитета любых стран и равноправных отношений. Сейчас в Нигере велик культ Путина. Россия не занимается банальной выкачкой ресурсов, как Франция в Африке. Присутствие Москвы в Нигере обусловлено геополитическим сотрудничеством. В этой стране Россию воспринимают как защитника равноправия и суверенитета африканских стран. В этом плане нам помогает прошлое, воспоминания нигерцев о роли СССР в период деколонизации. Поэтому Россия и Нигер дружили, дружат и будут дружить, — сказал Корендясов.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.

Как пояснил глава Пентагона Ллойд Остин, США отслеживают ситуацию в Нигере относительно американской базы. По его словам, американцы следят, имеют ли российские специалисты доступ к военной технике США на территории африканской страны. Остин отметил, что на данный момент нет серьезной проблемы, которая бы касалась защиты американских сил в Нигере.

До этого издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель. В частности, вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, отмечает издание.